Análisis de los pronósticos para el partido Francia vs Marruecos. Los campeones africanos se enfrentan a los finalistas de 2022 en un duelo clave por el pase a semifinales del torneo.

Este enfrentamiento, programado para el jueves 9 en el Gillette Stadium, reedita la semifinal de cuatro años atrás. Los pronósticos del Francia vs Marruecos sugieren un control francés, pero el invicto marroquí y su evolución ofensiva plantean un escenario complejo.

Pronósticos del Francia vs Marruecos

Francia se clasifica – 1.25 vía Stake

vía Stake Francia gana y Menos de 4.5 goles en el partido – 1.78 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Francia vs Marruecos

Francia llega con una racha de siete victorias consecutivas y busca su tercera semifinal consecutiva en el torneo.

Marruecos mantiene un invicto de 10 partidos oficiales (7 victorias, 3 empates), demostrando una gran solidez competitiva.

Según las principales casas de apuestas, Francia es el máximo favorito para ganar el torneo de 2026, con una probabilidad implícita del 36%.

El único antecedente en una fase eliminatoria fue en la semifinal de 2022, donde Francia se impuso por un marcador de 2-0.

Análisis y estado de forma: Francia vs Marruecos

Francia ha justificado su estatus de favorito en cada una de sus cinco presentaciones, ganando todos sus partidos. El equipo de Didier Deschamps no solo es efectivo, sino también contundente, acumulando 14 goles a favor con un ataque liderado por Kylian Mbappé. Su victoria por la mínima ante Paraguay en octavos de final demostró que también poseen la capacidad de gestionar partidos cerrados y físicos, una cualidad crucial en estas instancias.

Por su parte, Marruecos consolidó el progreso mostrado en 2022. Lejos de ser solo un equipo reactivo, los Leones del Atlas desarrollaron un perfil más ofensivo, registrando 10 goles. Su camino hasta cuartos, eliminando a Países Bajos y Canadá, confirma que son un equipo tácticamente maduro y con recursos para competir ante cualquier rival, manteniendo una racha invicta que genera confianza.

Nuestra apuesta segura: Francia se clasifica

La clasificación de Francia se presenta como el mercado más seguro para este encuentro. El equipo galo no solo es el principal candidato al título, sino que mostró una consistencia abrumadora, ganando sus cinco partidos en la competencia. Con 14 goles anotados y solo dos recibidos, su balance es superior al de Marruecos. El antecedente directo de la semifinal de 2022, con victoria francesa por 2-0, refuerza la tesis de su superioridad en duelos de eliminación directa. Los datos respaldan que su avance a semifinales es el resultado más probable.

Apuesta de valor: Francia gana y menos de 5 goles en el partido

Este mercado combinado ofrece una cuota de valor atractiva. El partido de Francia contra Paraguay en octavos fue un claro indicador de que pueden imponerse en escenarios de baja anotación contra defensas compactas. Se espera que Marruecos plantee un esquema táctico similar para neutralizar el poder ofensivo francés. Aunque los africanos mejoraron en ataque, su promedio de goles en contra (0.82 xGA) sugiere que no serán fáciles de batir. Esta selección resultó ganadora en cuatro de los cinco partidos de Francia en este torneo, lo que indica una alta probabilidad de repetición.

Comparativa de cuotas: Francia vs Marruecos

Alineaciones probables: Francia vs Marruecos