Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Inglaterra vs Andorra, correspondiente a la quinta jornada del Grupo K de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, que se disputará este sábado 6 de septiembre en el Villa Park.

Pronósticos: Inglaterra vs Andorra

Inglaterra anota más de 4.5 goles – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Gol de Harry Kane en cualquier momento – 1.25 vía Stake

– 1.25 vía Stake Primer Tiempo Hándicap Inglaterra (-1.5) – 1.57 vía Stake

Análisis de apuestas Inglaterra vs Andorra

Inglaterra recibe la visita de la débil Andorra en un duelo correspondiente a la quinta jornada del Grupo K de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026. Los ingleses quieren su cuarto triunfo ante un rival que vienen de perder en todas sus presentaciones.

Los dirigidos por Thomas Tuchel se encuentran en la cima del Grupo K con 9 puntos tras disputar tres compromisos. En la fecha anterior vencieron por la mínima diferencia a Andorra (0-1), pero perdieron frente a Senegal (1-3) en un amistoso.

Por su parte, Andorra se ubica en el último lugar del Grupo K sin puntos. Este equipo perdió sus cuatro compromisos sin anotar goles. Además, recibieron ocho tantos, por lo que el duelo ante Inglaterra podría terminar en una goleada.

Ante las diferencias entre las selecciones, se espera un triunfo de Inglaterra por varios goles. Además, es probable que los de Tuchel ganen ambos tiempos.

Más de 4.5 goles

Al jugar en casa, no extrañaría que los ingleses salgan con todo al ataque por lo que podrían anotar más de 4.5 goles. Es importante tomar en cuenta que los dirigidos por Tuchel marcaron más de 2.5 goles en cuatro de sus seis triunfos más recientes.

Asimismo, Inglaterra anotó más de 4.5 goles en el triunfo frente a Irlanda en la Nations League, así como en dos de los últimos cuatro duelos ante este rival. También se debe tomar en cuenta los goles que ha recibido Andorra en la eliminatoria.

Olfato goleador

Se espera un duelo dominado por Inglaterra, por lo que Harry Kane podría anotar en cualquier momento tomando en cuenta que se trata de la referencia ofensiva de los leones. Además, se debe señalar que este pronóstico se cumplió en las primeras tres presentaciones de los dirigidos por Tuchel en las eliminatorias.

Ventaja de Inglaterra

Por las diferencias entre las plantillas, no extrañaría que Inglaterra termine el primer tiempo arriba en el marcador por dos goles. Cabe mencionar que Andorra se fue al descanso 2-0 abajo en el marcador en las derrotas como visitante ante Albania y Serbia, que tienen menos poderío en ataque que los ingleses.

Cuotas: Inglaterra vs Andorra

Inglaterra vs Andorra: Enfrentamientos directos

Este será el séptimo duelo entre ambas selecciones. El balance es de 4 victorias de Inglaterra y 2 empates. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: