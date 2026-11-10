Estos son los pronósticos Italia vs Francia para el próximo partido. Analizamos las métricas y el valor en el mercado para este encuentro de alta expectativa.

El duelo correspondiente a la Jornada 5 de la fase de grupos de la Nations League se disputará el jueves 12 de noviembre en el Stadio Giuseppe Meazza. Italia buscará igualar los 10 puntos del equipo visitante, lo que define una estructura clara para evaluar las apuestas Nations League en este choque táctico.

Pronósticos de Italia vs Francia

Kylian Mbappé anota en cualquier momento – 1.90 vía 1xbet

Empate – 4.00 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Italia vs Francia

Italia marcó en 14 de sus últimos 15 partidos, pero solo registra una portería a cero en sus siete encuentros oficiales más recientes.

Francia solo perdió dos de sus últimos 12 compromisos y anotó en 24 de sus últimos 25 juegos.

El último enfrentamiento directo entre ambos equipos finalizó con un empate 1-1 en octubre.

Análisis y estado de forma: Italia vs Francia

Italia llega a este partido en la segunda posición de su grupo con siete puntos. El equipo local mostró consistencia ofensiva, perdiendo solo uno de sus últimos ocho partidos. Sin embargo, su fragilidad defensiva es evidente, habiendo concedido goles en seis de sus últimos siete encuentros oficiales. En el aspecto táctico, el conjunto italiano demostró efectividad en el último choque directo, generando mayores ocasiones de peligro a pesar de tener menor posesión del balón.

Francia lidera el grupo con 10 puntos y un empate aseguraría su progresión en el torneo. El equipo visitante mantiene un bloque sólido, anotando de forma regular, aunque llega con ausencias defensivas importantes como William Saliba y Jules Koundé. La reincorporación de Kylian Mbappé a la convocatoria aporta mayor contundencia en el último tercio, mejorando las perspectivas de transición ofensiva para este encuentro.

Nuestra apuesta segura: Kylian Mbappé anota en cualquier momento

El retorno del delantero del Real Madrid es el factor diferencial. Mbappé acumula una racha destacada, habiendo anotado nueve goles en un lapso de siete partidos recientes con su club. Frente a una defensa de Italia que permitió goles de manera constante en sus últimos ocho compromisos, la cuota por su anotación representa una oportunidad matemática sólida para el mercado individual.

Apuesta de valor: empate

Las cuotas Italia vs Francia posicionan al equipo visitante como favorito, pero el valor real se encuentra en la igualdad. En el encuentro de octubre, que finalizó 1-1, Italia registró 1.55 Goles Esperados (xG) frente a 1.17 xG de Francia, demostrando capacidad para neutralizar la diferencia de posesión. Considerando que un punto favorece la clasificación del conjunto visitante y la paridad mostrada recientemente, la probabilidad del empate justifica el riesgo en el mercado 1X2.

Comparativa de cuotas: Italia vs Francia

Alineaciones probables: Italia vs Francia