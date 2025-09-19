Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Juan Pablo II vs Sporting Cristal, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo 21 de septiembre en el Estadio Juan Pablo II

Pronósticos: Juan Pablo II vs Sporting Cristal





No marcan ambos equipos – 1.90 vía Stake

– 1.90 vía Stake Resultado primera mitad – Empate – 2.20 vía Stake

– 2.20 vía Stake Más de 8.5 córners – 1.50 vía Stake

Análisis de apuestas Juan Pablo II vs Sporting Cristal

Sporting Cristal buscará volver al triunfo cuando visite a Juan Pablo II en un duelo de la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los celestes tienen dos empates y una derrota en sus últimas tres presentaciones. Mientras que el cuadro local suma cinco encuentros sin perder en el campeonato.

El equipo de casa, dirigido por Santiago Acasiete, venció a Alianza Atlético (0-1) en su anterior presentación. Asimismo, tienen cuatro empates y una victoria en sus cinco duelos más recientes, por lo que se encuentran en la decimotercera casilla con 9 puntos.

Por su parte, Sporting Cristal igualó sin goles entre semana con Alianza Atlético. Los dirigidos por Paulo Autori se ubican en la cuarta casilla con 15 unidades, a cuatro del líder Cusco, aunque tienen un partido más.

Es importante tomar en cuenta que, en el Torneo Apertura, Sporting Cristal derrotó a este rival (3-2). Es probable que la historia se repita, aunque se espera un duelo cerrado por las recientes actuaciones de ambos equipos.

Ambos equipos no marcan

Por los resultados más recientes, no extrañaría que el duelo termine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos de Juan Pablo II. Del mismo modo, las dos escuadras no anotaron en la anterior presentación de los celestes.

Apuesta 1: Juan Pablo II vs Sporting Cristal: No marcan ambos equipos – 1.90 vía Stake

Empate en el 1T

Por las recientes presentaciones de Juan Pablo II, no extrañaría que el primer tiempo culmine empatado. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos seis partidos de los visitantes. Además, esto se dio en el anterior encuentro de Sporting Cristal.

Apuesta 2:Juan Pablo II vs Sporting Cristal: Resultado primera mitad – Empate – 2.20 vía Stake

Más de 8.5 córners

Ante el estilo ofensivo de Sporting Cristal, y las actuaciones más recientes de los locales, no extrañaría que se cobren más de 8.5 tiros de esquina. Se superó esa cifra en dos de los últimos tres encuentros de Juan Pablo II, así como en los últimos cuatro partidos de los celestes.

Apuesta 3: Juan Pablo II vs Sporting Cristal: Más de 8.5 córners – 1.50 vía Stake

Cuotas: Juan Pablo II vs Sporting Cristal

Resultado Cuotas Juan Pablo II 7.00 Empate 3.65 Sporting Cristal 1.82

Juan Pablo II vs Sporting Cristal: Enfrentamientos directos

Este será el segundo duelo entre ambos tras el triunfo de Sporting Cristal (3-2) en el pasado Torneo Apertura.