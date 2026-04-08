Cienciano visita al Juventud de Uruguay en compromiso correspondiente a la primera jornada del grupo B de la Copa Sudamericana que se disputará este jueves 9 de abril en el Estadio Centenario. El equipo peruano intentará aprovechar el mal momento de los locales para sumar en Montevideo.

Pronósticos: Juventud vs Cienciano









Ambos equipos marcan – 1.55 vía Betano

Más de 8.5 córners – 1.55 vía Betano

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Puntos claves para el partido de Juventud vs Cienciano









Ambos equipos anotaron en los últimos dos partidos del Juventud.

Los uruguayos perdieron los dos duelos más recientes en casa.

Juventud viene de quedar eliminado en la fase 3 de la Copa Libertadores ante el DIM.

Se marcaron más de 2.5 goles en las anteriores cuatro presentaciones del Cienciano.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo viene de marcar en cuatro de sus últimos cinco encuentros fuera de casa.

Análisis y estado de forma: Juventud vs Cienciano









Juventud se medirá al Cienciano en partido correspondiente a la primera jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana. Los uruguayos tienen un mes sin ganar, mientras que El Papá buscará trasladar su buen momento futbolístico al torneo internacional.

Los locales llegan con seis derrotas consecutivas y solo ganaron cuatro compromisos en el año. Juventud viene de caer con Racing Montevideo (2-1), mientras que en fase 3 de la Copa Libertadores no pudo con Independiente Medellín (3-2).

Por su parte, Cienciano atraviesa una realidad completamente diferente. Los dirigidos por Horacio Melgarejo tiene cuatro triunfos consecutivos en el Torneo Apertura de la Liga 1. El Papá viene de vencer al AD Tarma (3-2).

Ante la actualidad de ambos equipos, se espera un compromiso abierto y sin un claro dominador. En las apuestas, Juventud de Las Piedras aparece como el equipo favorito, pero se debe tomar en consideración la racha positiva del Cienciano.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos marcan









Por la tendencia y los antecedentes de ambos equipos es probable que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en ocho de los últimos diez duelos del Juventud, donde destacan sus dos presentaciones más recientes.

Asimismo, marcaron ambos equipos en ocho de los anteriores nueve compromisos de Cienciano.

Apuesta 1: Juventud vs Cienciano: Ambos equipos marcan - 1.55 vía Betano

Apuesta de valor: más de 8.5 córners









Ante las características de ambos equipos, es probable que se cobren más de 8.5 córners. Esto se dio en tres de las últimas cuatro presentaciones de los uruguayos. También se superó esa cifra en los dos encuentros más recientes del Cienciano.

Apuesta 2: Juventud vs Cienciano: Más de 8.5 córners – 1.55 vía Betano

Comparativa de cuotas: Juventud vs Cienciano





Resultado Cuotas Juventud 2.20 Empate 3.20 Cienciano 3.55

Alineaciones probables: Juventud vs Cienciano







