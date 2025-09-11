Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Juventus vs Inter, correspondiente a la tercera fecha de la Serie A, que se disputará este sábado 13 de septiembre en el Juventus Stadium.

Pronósticos: Juventus vs Inter





No marcan ambos equipos – 1.80 víaStake

– 1.80 víaStake Menos de 2.5 goles – 1.65 víaStake

– 1.65 víaStake Resultado Primera Mitad – Empate – 2.05 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Juventus vs Inter

Juventus se enfrentará al Inter de Milán en una nueva edición del Derbi de Italia. Los locales ganaron los primeros dos partidos antes del parón FIFA, mientras que el cuadro neroazzurro tiene un balance de un triunfo y una derrota.

La Vecchia Signora se encuentra en la segunda posición con 6 puntos, los mismos que el líder Napoli, Cremonese y la Roma. En sus primeras presentaciones, los dirigidos por Igor Tudor superaron a Parma (2-0) y Genoa (0-1). Además, tienen cinco triunfos en fila tomando en cuenta los amistosos.

Por su parte, Inter se encuentra en la sexta posición con 3 puntos. Los subcampeones de la temporada pasada debutaron goleando al Torino (5-0), pero cayeron en casa frente al Udinese (1-2) en la segunda fecha.

Cabe mencionar que la Juventus se quedó con el triunfo como local ante este rival en la temporada anterior (1-0), pero dos de las últimas cuatro ediciones del derbi de Italia terminaron en empate.

No marcan ambos equipos

Por los últimos resultados, no extrañaría que el partido termine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en las dos presentaciones de la Juventus, así como en el primer duelo del Inter en la temporada.

Además, no anotaron ambos equipos en tres de los anteriores cinco partidos entre ambos.

Apuesta 1: Juventus vs Inter: No marcan ambos equipos – 1.80 vía Stake

Duelo con pocos goles

Se espera un partido cerrado y peleado, por lo que se podrían anotar menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las dos primeras presentaciones de la Juventus en la Serie A y en el último amistoso de los neroazzurros previo a la campaña.

Asimismo, se marcaron menos de 2.5 goles en ocho de los diez encuentros más recientes entre ambos.

Apuesta 2:Juventus vs Inter: Menos de 2.5 goles – 1.65 vía Stake

Empate en el 1T

Por los antecedentes de estos enfrentamientos, es probable que el primer tiempo culmine igualado. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores cuatro ediciones del derbi de Italia. También esto se dio en los dos partidos de la Juventus en la campaña.

Apuesta 3: Juventus vs Inter: Resultado Primera Mitad – Empate – 2.05 vía Stake

Cuotas: Juventus vs Inter

Resultado Cuotas Juventus 2.80 Empate 2.90 Inter 2.75

Juventus vs Inter: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 210 entre ambos equipos. El balance es de 93 victorias de Juventus, 56 empates y 59 derrotas. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: