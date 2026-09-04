Análisis y pronósticos de la Juventus vs Milan para el choque estelar de la Serie A. Ambos equipos llegan con un inicio perfecto y buscan dar un golpe de autoridad en este clásico del fútbol italiano.

El Allianz Stadium será el escenario de este partido por la jornada 3 de la Serie A, el próximo domingo 6 de septiembre. Tanto Juventus como Milan sumaron seis puntos en sus dos primeros partidos, convirtiendo este duelo en la primera prueba de fuego real de la temporada para ambos conjuntos.

Pronósticos del Juventus vs Milan

Ambos equipos anotan: Sí – 1.90 vía Stake

Empate – 3.25 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Juventus vs Milan

Juventus solo ganó tres de sus últimos seis partidos de liga en casa, sin haber marcado más de dos goles en ninguno de ellos.

En las dos primeras jornadas de la Serie A, Milan solo concedió tres remates a puerta, la cifra más baja de la liga. Sin embargo, su estadística de goles esperados en contra (xGA) es de 2.09.

Los dos enfrentamientos de liga entre Juventus y Milan en la temporada 2025/26 terminaron en empate 0-0.

Los nuevos delanteros de la Juventus, Nick Woltemade y Randal Kolo Muani, solo suman cinco goles combinados a lo largo del 2026.

Análisis y estado de forma: Juventus vs Milan

Ambos equipos llegan a este encuentro con un puntaje perfecto tras dos jornadas, lo que plantea un escenario de alta competencia. Juventus demostró una gran solidez defensiva, manteniendo su portería a cero en ambos partidos y registrando un bajo índice de goles esperados en contra (0.66 xGA). No obstante, su ataque fue menos contundente, con tres goles anotados a partir de un 3.76 xG, lo que sugiere cierta ineficacia de cara al arco.

Por su parte, Milan mostró un enfoque más ofensivo, marcando cuatro goles en sus dos primeros encuentros. Aunque su capacidad para generar peligro es evidente, el equipo muestra vulnerabilidades en defensa, como lo indica su xGA de 2.09. Este desequilibrio entre ataque y defensa podría ser un factor determinante en un partido de esta magnitud.

Nuestra apuesta segura al ambos equipos anotan: sí

Aunque los duelos recientes fueron de pocos goles, las estadísticas actuales sugieren un cambio de tendencia. El alto registro de goles esperados en contra de Milan (2.09 xGA) indica que son defensivamente permisivos, a pesar de recibir pocos remates. Ambos equipos combinaron 76 disparos y siete goles en las dos primeras jornadas, lo que demuestra un mayor potencial ofensivo esta temporada. La cuota de 1.90 para que ambos anoten ofrece un valor considerable, considerando que Milan buscará romper su sequía goleadora de seis partidos de Serie A contra la Juventus.

Apuesta de valor: empate

El historial reciente entre ambos clubes respalda la posibilidad de un empate. Tres de los últimos cinco enfrentamientos directos terminaron en tablas, incluyendo los dos partidos de la temporada pasada que finalizaron 0-0. Al ser la primera prueba seria para ambos equipos en la nueva campaña, es probable que la cautela táctica predomine. La paridad de fuerzas y el contexto del partido justifican el valor en la cuota del empate.

Comparativa de cuotas: Juventus vs Milan

Alineaciones probables: Juventus vs Milan