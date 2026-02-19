Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Lecce vs Inter, un duelo correspondiente a la jornada 26 de la Serie A, que se disputará este sábado 21 de febrero en el Via del Mare.

Análisis de apuestas Lecce vs Inter

Lecce recibe la visita del líder Inter de Milán en un duelo correspondiente a la jornada 26 de la Serie A. Los Neroazzurros tienen seis victorias consecutivas en la competición, pero quieren levantar cara tras la derrota en Champions League, mientras que el cuadro local viene de ganar sus últimas dos compromisos.

Los Giallorossi llegan con dos triunfos al hilo en Serie A frente a Udinese (2-1) y Cagliari (0-2) y se encuentran en la decimoséptima casilla con 24 puntos, solo tres por encima de la Fiorentina (18°).

Por su parte, Inter venció en un partidazo a la Juventus (3-2) el pasado fin de semana, pero cayó ante Bodo/Glimt (3-1) en la ida de los playoffs a los octavos de final. Los dirigidos por Christian Chivu se ubican en la cima de la clasificación con 61 unidades.

Cabe mencionar que Inter suma siete triunfos al hilo ante Lecce. Es muy probable que la historia se repita por las diferencias entre las plantillas, a pesar que los Neroazzurros podrían tener cambios en el plantel pensando en la vuelta de la serie en Champions.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que Inter consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las anteriores seis derrotas del Lecce en la Serie A, donde se incluyen dos de los pasados cinco partidos en casa.

Además, Inter dejó la valla invicta en dos de las últimas tres victorias en Serie A. Esto también se dio en los pasados seis enfrentamientos entre ambos.

Apuesta 1: Lecce vs Inter: Inter gana y no anotan ambos equipos - 2.10 vía Stake

Goles del Inter

Inter anotó más de 1.5 goles en seis de los anteriores siete partidos, por lo que esa historia podría repetirse ante Lecce. Además, esto también se dio en siete de los últimos siete enfrentamientos entre los giallorossi y el cuadro neroazzurro.

Apuesta 2: Lecce vs Inter: Inter anota más de 1.5 goles - 1.69 vía Stake

Más de 9.5 córners

En dos de los últimos tres encuentros del Lecce se cobraron más de 9.5 córners. Ese pronóstico también se cumplió en el anterior compromiso del Inter fuera de casa en la competición. Además, en dos de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos se superó esa cantidad de tiros de esquina.

Apuesta 3: Lecce vs Inter: Más de 9.5 córners - 1.91 vía Stake

Cuotas Lecce vs Inter





Resultado Cuotas Lecce 7.80 Empate 4.50 Inter 1.45

Lecce vs Inter: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 41 oportunidades. El balance es de 4 victorias del Lecce, 5 empates y 32 triunfos del Inter. Los resultados de esos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: