Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Liverpool vs Arsenal, correspondiente a la tercera jornada de la Premier League que se disputará este domingo 31 de agosto en Anfield.

Pronósticos: Liverpool vs Arsenal





Liverpool anota el primer gol – 2.32 vía Te Apuesto

– 2.32 vía Te Apuesto Ambos equipos marcan – 1.60 vía Te Apuesto

– 1.60 vía Te Apuesto Más de 9.5 córners – 1.86 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Liverpool vs Arsenal

Liverpool se medirá al Arsenal en el gran partido de la fecha 3 de la Premier League. Ambos equipos buscarán sumar su tercera victoria, por lo que el ganador se quedará con el liderato del campeonato en este inicio de temporada.

Los dirigidos por Arne Slot cayeron en penales ante Crystal Palace en la Community Shield, pero tienen dos victorias consecutivas en el arranque de la Premier League. Los Reds vienen de vencer al Bournemouth (4-2) y al Newcastle (2-3). Se ubican en la tercera posición con seis puntos.

Al frente, los vigentes campeones tendrán a un Arsenal que también ganó sus primeros dos encuentros, pero sin recibir goles. Los Gunners derrotaron al Manchester United (0-1) y al Leeds United (5-0) y se encuentran en la cima de la clasificación por la diferencia de goles.

Cabe mencionar que estos equipos empataron en sus dos enfrentamientos de la temporada pasada. Además, Liverpool solo tiene un triunfo ante este rival en los seis duelos más recientes. En esta ocasión, los Reds llegan como favoritos al jugar en casa y por su buen momento.

Liverpool anota el primer gol

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que los Reds anoten el primer gol del partido. Esto se dio en las tres presentaciones de los dirigidos por Arne Slot en la temporada, así como en el compromiso ante los Gunners la temporada pasada en este escenario.

Apuesta 1: Liverpool vs Arsenal: Liverpool anota el primer gol – 2.32 vía Te Apuesto

Ambos equipos marcan

Ante las recientes actuaciones del Liverpool, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos 13 compromisos entre oficiales y los amistosos de la pretemporada.

Igualmente, ambos equipos anotaron en los anteriores cuatro duelos entre ambos.

Apuesta 2:Liverpool vs Arsenal: Ambos equipos marcan – 1.60 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las características de la cancha, es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en el debut como local del Liverpool en la Premier League frente al Bournemouth. Mientras que el duelo ante Newcastle terminó con ocho córners.

Apuesta 3: Liverpool vs Arsenal: Más de 9.5 córners – 1.86 vía Te Apuesto

Cuotas: Liverpool vs Arsenal

Resultado Cuotas Liverpool 2.24 Empate 3.28 Arsenal 3.33

Liverpool vs Arsenal: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 246 entre ambos. El balance es de 95 victorias para el Liverpool, 66 empates y 81 triunfos del Arsenal. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: