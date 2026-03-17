El partido se disputará este 18 de marzo en el estadio de Anfield. Galatasaray llega con una ventaja de 1-0 del partido de ida, pero los pronósticos Liverpool vs Galatasaray se inclinan por una remontada del equipo local.

Pronósticos del Liverpool vs Galatasaray





Victoria del Liverpool - 1.2

9 vía Betano

Liverpool Hándicap Asiático -1.5 - 1.75 vía Betano

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Puntos clave para el partido Liverpool vs Galatasaray

Liverpool no ha mantenido su portería a cero en 17 de los 24 partidos jugados en Anfield esta temporada en todas las competiciones.

Galatasaray ha perdido sus últimos tres partidos como visitante en la Champions League sin marcar un solo gol.

La defensa del Galatasaray es vulnerable, concediendo un promedio de 1.93 goles esperados (xGA) por partido en esta competición.

El equipo inglés ha cubierto el hándicap asiático de -1.5 en cuatro de sus últimos seis encuentros en casa.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Galatasaray

Liverpool afronta este duelo con la obligación de remontar el 1-0 de la ida. El equipo llega tras un empate 1-1 contra Tottenham en la Premier League, un resultado que evidencia su principal problema: la fragilidad defensiva. Han recibido ocho goles en los últimos minutos en la liga, un récord para el club. Sin embargo, su rendimiento en Anfield en competiciones europeas es sólido, con 15 victorias en sus últimos 19 partidos.

Por su parte, Galatasaray llega en un momento de forma excelente, con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y liderando la Süper Lig turca. A pesar de la ventaja obtenida en casa, su historial como visitante en Europa es un factor en contra. El equipo turco ha perdido 20 de sus últimos 25 partidos fuera de casa en este torneo, un dato crucial para las apuestas de la Champions League.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Liverpool

La designación del Liverpool como favorito en el mercado 1x2 se justifica por varios factores. Primero, la fortaleza histórica del equipo en Anfield, donde ha ganado tres de sus cuatro partidos europeos esta temporada. Segundo, la debilidad defensiva del Galatasaray, que presenta uno de los peores registros de goles esperados en contra (1.93 xGA) entre los equipos que siguen en competencia. Esto sugiere que Liverpool tendrá múltiples oportunidades para anotar.

Aunque la cuota es conservadora, la probabilidad de una victoria local es alta, considerando además el pobre rendimiento del Galatasaray como visitante en la Champions League. Es una opción lógica para asegurar un resultado probable.

Apuesta 1: Liverpool vs Galatasaray: Victoria del Liverpool - 1.29 vía Betano

Apuesta de valor: Liverpool Hándicap Asiático -1.5

Para quienes buscan una cuota con mayor retorno, el mercado de hándicap asiático -1.5 a favor del Liverpool presenta un valor considerable. Esta apuesta requiere que el equipo local gane por dos o más goles de diferencia. Liverpool ha cumplido con esta condición en cuatro de sus últimos seis partidos en Anfield, demostrando su capacidad ofensiva en casa.

Además, Galatasaray ha perdido sus últimos tres partidos como visitante en la Champions League sin anotar, y en los dos más recientes recibió al menos dos goles. La combinación de la necesidad del Liverpool de remontar y la fragilidad defensiva del equipo turco fuera de casa hace que este mercado sea una opción atractiva.

Apuesta 2: Liverpool vs Galatasaray: Liverpool Hándicap Asiático -1.5 - 1.75 vía Betano

Comparativa de cuotas Liverpool vs Galatasaray

Resultado Cuotas Liverpool 1.25 Empate 6.50 Galatasaray 9.00

Alineaciones probables Liverpool vs Galatasaray