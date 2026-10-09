Análisis y pronósticos para el Liverpool vs Manchester City por la Premier League. Un duelo clave en Anfield que promete intensidad y oportunidades en el mercado de apuestas.

Este domingo 11, Anfield será el escenario del partido más esperado de la jornada 6 de la Premier League. Nuestros pronósticos del Liverpool vs Manchester City analizan un duelo donde los locales buscan recortar distancias y los visitantes, mantener su racha perfecta.

Pronósticos de Liverpool vs Manchester City

Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan – 1.78 vía 1xbet

Liverpool gana – 2.64 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Liverpool vs Manchester City

Manchester City llega con una racha de siete victorias consecutivas en todas las competiciones, promediando 2.86 goles por partido.

La apuesta ‘Ambos equipos anotan’ se ha cumplido en cinco de los últimos siete enfrentamientos de liga entre ambos equipos en Anfield.

Erling Haaland marcó siete goles en siete partidos oficiales con el Manchester City esta temporada, con un promedio de un gol cada 85 minutos.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs Manchester City

El Liverpool afronta este compromiso con la necesidad de una victoria en casa en la Premier League, tras empates contra Nottingham Forest y Fulham. A pesar de su sexta posición, el equipo llega con una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y una defensa que ha logrado tres vallas invictas consecutivas. La dirección de Andoni Iraola, quien ya sabe lo que es cortar rachas positivas del Manchester City, será un factor táctico a considerar.

Por otro lado, el Manchester City lidera la tabla con un récord perfecto de cinco victorias. Su racha de siete triunfos seguidos en todas las competiciones demuestra un estado de forma dominante. Sin embargo, este será su primer partido tras el veredicto de culpabilidad por cargos financieros, un factor externo que podría generar presión psicológica en un entorno hostil como Anfield. Su poder ofensivo es innegable, pero la visita a Merseyside representa su prueba más dura hasta la fecha.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles y ambos equipos anotan

Este mercado ofrece un valor considerable basado en las tendencias de ambos equipos. La apuesta se cumplió en cuatro de los siete partidos del Liverpool esta temporada y en cuatro de los últimos siete duelos directos en Anfield. Manchester City posee el segundo mejor ataque de la liga, pero su defensa concede un promedio de un gol por partido. A su vez, el Liverpool marcó al menos dos goles en cinco de sus siete encuentros. Se espera un partido de alta intensidad y con múltiples ocasiones de gol, lo que respalda esta selección.

Apuesta de valor: Liverpool gana

La victoria del Liverpool se presenta como una opción con fundamentos sólidos. El equipo local tiene la oportunidad de reducir a la mitad la diferencia de puntos con el líder. El factor más relevante, más allá de la forma deportiva, es el contexto psicológico que rodea al Manchester City tras el veredicto en su contra. Este elemento, combinado con la ventaja de jugar en Anfield y el historial positivo de su entrenador contra los ‘Citizens’, justifica el favoritismo hacia el equipo local a pesar de la calidad del rival.

Comparativa de cuotas: Liverpool vs Manchester City

Alineaciones probables: Liverpool vs Manchester City