Liverpool recibe al PSG en Anfield este martes 14 de abril, con la difícil tarea de revertir un 2-0 en contra. El equipo francés parte con una ventaja considerable y buscará asegurar su pase a las semifinales en un estadio conocido por sus noches europeas.

Pronósticos del Liverpool vs PSG

PSG Gana - 2.50 vía Stake

Liverpool anota más de 1.5 goles - 1.85 vía Stake

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Puntos clave para el partido Liverpool vs PSG

Liverpool ha perdido tres partidos consecutivos por tercera vez esta temporada, una estadística negativa no vista desde su campaña de descenso en 1953-54.

Desde el inicio de las fases eliminatorias de la Champions League 2024/25, el PSG solo ha perdido cuatro de sus 23 partidos en esta competición, ganando 15 de ellos.

El PSG tiene una probabilidad aproximada del 85% de avanzar a semifinales gracias a su ventaja de dos goles.

El extremo del PSG, Khvicha Kvaratskhelia, registra 15 participaciones de gol en 19 partidos de Champions League.

Análisis y estado de forma: Liverpool vs PSG

El Liverpool llega a este encuentro en un momento de forma preocupante. La derrota por 2-0 en París, donde no lograron registrar ni un solo remate a portería, fue la culminación de una racha de tres derrotas seguidas. El equipo de Arne Slot ha mostrado una fragilidad defensiva inusual y su rendimiento general ha sido inconsistente, situándose en el quinto lugar de la Premier League. Con las copas domésticas fuera de su alcance, esta es su última oportunidad de salvar la temporada.

Por otro lado, el PSG atraviesa un estado de forma formidable. Acumula cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y su actuación en el partido de ida fue una demostración de superioridad táctica y técnica. El equipo de Luis Enrique dominó la posesión y generó un volumen de ocasiones que pudo resultar en un marcador más abultado. Además, su partido de liga del fin de semana fue pospuesto, lo que les permite llegar a Anfield con un mayor descanso y preparación.

Nuestra apuesta segura: PSG Gana

La diferencia de nivel entre ambos equipos en el partido de ida fue evidente. Aunque el PSG no necesita ganar en Anfield para clasificar, su calidad y estado de forma actual justifican su favoritismo. El equipo francés ha ganado sus últimos cinco partidos, anotando un promedio de 3.4 goles. Su historial reciente en eliminatorias de Champions League es sólido y en la ida limitaron al Liverpool a un xG (goles esperados) de solo 0.17. El mayor tiempo de preparación es otro factor a su favor.

Apuesta 1: Liverpool vs PSG: PSG Gana - 2.50 vía Stake

Apuesta de valor: Liverpool anota más de 1.5 goles

A pesar de la dificultad de la remontada, el factor Anfield no debe subestimarse. El Liverpool tiene la obligación de adoptar un enfoque ofensivo desde el primer minuto. El equipo ha anotado más de 1.5 goles en seis de sus últimos nueve partidos en casa en todas las competiciones. En la Champions League, lo lograron en cuatro de seis encuentros en su estadio. El PSG, por su parte, ha concedido más de 1.5 goles en tres de sus seis partidos como visitante en esta edición del torneo, lo que sugiere que la defensa parisina no es invulnerable.

Apuesta 2: Liverpool vs PSG: Liverpool anota más de 1.5 goles - 1.85 vía Stake

Comparativa de cuotas: Liverpool vs PSG

Resultado Cuotas Liverpool 2.35 Empate 4.40 PSG 2.50

Alineaciones probables: Liverpool vs PSG