Análisis y pronósticos del Manchester City vs Ipswich por la jornada 7 de la Premier League. El líder del torneo busca mantener su racha perfecta en casa.

El Manchester City, líder invicto, recibe al Ipswich en el Etihad Stadium este 17 de octubre de 2026 por la séptima jornada de la Premier League. A continuación, presentamos los pronósticos y cuotas más relevantes para este encuentro, donde la superioridad del equipo local es el factor determinante.

Pronósticos del Manchester City vs Ipswich

Victoria del Manchester City – 1.24 vía 1xbet

Rayan Cherki anota en cualquier momento – 2.75 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido Manchester City vs Ipswich

Manchester City ha ganado sus seis partidos de liga, con un promedio de 2.67 goles por encuentro.

Ipswich permite un promedio de 16.5 tiros por partido, la cuarta cifra más alta de la Premier League.

El City ha marcado en sus últimos 24 partidos de Premier League como local.

Rayan Cherki ha participado directamente en seis goles (cuatro goles, dos asistencias) en seis apariciones esta temporada.

Análisis y estado de forma: Manchester City vs Ipswich

El Manchester City llega a este partido con un rendimiento perfecto en la Premier League, habiendo ganado los seis encuentros disputados. Su reciente victoria por 0-3 ante el Liverpool en Anfield confirma su dominio y los posiciona como líderes absolutos. El equipo promedia 2.67 goles por partido, demostrando una ofensiva consistente y efectiva.

Por su parte, el Ipswich, recién ascendido, ha tenido un inicio de temporada prometedor, sumando nueve puntos que lo ubican en la mitad de la tabla. Sin embargo, su solidez defensiva es un punto de preocupación. Con 10.52 goles esperados en contra (xGA), se enfrentan a un desafío mayúsculo contra el ataque más potente de la competición.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Manchester City

El rendimiento del Manchester City, con un 100% de victorias en la liga, justifica su claro favoritismo en el mercado 1X2. Aunque el equipo tuvo un compromiso europeo a mitad de semana contra el PSG, la diferencia de calidad y estadísticas es abrumadora. Ipswich presenta una de las defensas más vulnerables del torneo, con un alto índice de goles esperados en contra (10.52 xGA), una debilidad que el City, con su promedio de 2.67 goles por partido, debería explotar sin dificultades.

Apuesta de valor: Rayan Cherki anota en cualquier momento

Con las cuotas para la victoria del Manchester City tan reducidas, el mercado de goleadores ofrece una oportunidad de mayor valor. Rayan Cherki se ha consolidado como una pieza clave en el ataque del equipo, anotando cuatro goles y dando dos asistencias en seis partidos. El internacional francés ha marcado en el 50% de los partidos de liga esta temporada. Dado que se espera que el City anote varios goles, la cuota de 2.75 por un gol de Cherki representa una propuesta de valor interesante.

Comparativa de cuotas Manchester City vs Ipswich

Alineaciones probables Manchester City vs Ipswich