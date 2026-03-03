Este miércoles 04 de marzo de 2026, el Etihad Stadium será el escenario del duelo por la jornada 29 de la Premier League. Presentamos los pronósticos Manchester City vs Nottingham Forest para un partido donde la diferencia en la tabla y el estado de forma actual de ambos equipos marcan una tendencia clara en los mercados de apuestas.

Pronósticos del Manchester City vs Nottingham Forest

Victoria de Manchester City - Cuota 1.41 vía Stake

Manchester City gana la primera mitad - Cuota 1.84 vía Stake

Puntos clave para el partido Manchester City vs Nottingham Forest

Manchester City presenta un registro formidable como local, con 18 victorias en sus últimos 22 partidos en todas las competiciones y un promedio de 2.68 goles a favor.

Nottingham Forest muestra una ofensiva limitada, promediando solo 0.93 goles por partido en la liga, una de las cifras más bajas del torneo.

El historial reciente en el Etihad Stadium es abrumador: Nottingham Forest ha perdido sus tres visitas desde 2022, sin anotar goles y recibiendo 11 en contra.

El equipo local atraviesa una racha de seis victorias consecutivas en la Premier League y se mantiene invicto en sus últimos 13 encuentros en casa.

Análisis y estado de forma: Manchester City vs Nottingham Forest

El Manchester City llega a este encuentro con la obligación de sumar tres puntos para no ceder terreno en la lucha por el título de la Premier League. Su racha de victorias consecutivas y una solidez defensiva que le ha permitido mantener su portería a cero en tres de sus últimos seis partidos validan su posición como favorito. El rendimiento en su estadio es un factor determinante, donde han demostrado ser un equipo prácticamente invencible.

Por otro lado, el Nottingham Forest se encuentra en una situación crítica, luchando por evitar el descenso. Su racha de resultados negativos y su escasa producción goleadora, especialmente como visitante, configuran un panorama complejo. El equipo ha concedido siete goles y solo ha marcado tres en sus últimos cinco partidos de liga, estadísticas que reflejan su fragilidad defensiva y sus problemas para generar peligro.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Manchester City

La diferencia de objetivos y rendimiento entre ambos equipos justifica el favoritismo del Manchester City en el mercado 1x2. La necesidad de ganar para seguir en la carrera por el campeonato, sumada a su excepcional récord como local, contrasta directamente con la precaria situación del Nottingham Forest. El historial de enfrentamientos en este estadio, donde el equipo visitante no ha logrado marcar, refuerza la lógica de un triunfo local.

Apuesta de valor: Manchester City gana la primera mitad

El análisis estadístico revela una oportunidad de valor. Manchester City es el equipo que más rápido impone su juego en la Premier League, con un promedio de 1.18 goles anotados en la primera mitad y solo 0.25 recibidos. Esta tendencia se ha cumplido en sus últimos 13 partidos en casa. Considerando que Nottingham Forest no ha logrado marcar en el primer tiempo en 10 de sus 14 partidos como visitante, la cuota por una ventaja local al descanso es atractiva.

Comparativa de cuotas Manchester City vs Nottingham Forest

Resultado Cuotas Manchester City 1.41 Empate 5.20 Nottingham Forest 7.40

