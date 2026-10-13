Presentamos los pronósticos para el Manchester City vs PSG, uno de los duelos más anticipados de la fase de liga de la Champions League. Analizamos las estadísticas y cuotas para identificar las mejores oportunidades de apuesta.

El Etihad Stadium será el escenario de este enfrentamiento clave por la segunda jornada de la Champions League, programado para el miércoles 14 de octubre de 2026. Este partido enfrenta a dos de los principales contendientes al título europeo.

Pronósticos del Manchester City vs PSG

Ousmane Dembélé anota en cualquier momento – 2.60 vía 1xbet

Empate – 3.96 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Manchester City vs PSG

El Manchester City llega al encuentro con una racha de ocho victorias consecutivas en todas las competiciones.

El PSG ha encontrado su ritmo y acumula cuatro triunfos seguidos, su mejor racha de la temporada.

La defensa del PSG ha mostrado vulnerabilidad, concediendo goles en ocho de sus nueve partidos disputados esta temporada.

Erling Haaland, delantero del Manchester City, mantiene un registro notable con ocho goles en ocho apariciones.

Análisis y estado de forma: Manchester City vs PSG

El Manchester City presenta un estado de forma casi perfecto. Bajo la dirección de Enzo Maresca, el equipo ha ganado sus últimos ocho partidos, incluyendo una sólida victoria por 2-0 sobre el Porto en su debut en la Champions League y un contundente 3-0 frente al Liverpool en la Premier League. Su rendimiento en el Etihad Stadium ha sido dominante, con un promedio de 3.25 goles por partido en casa.

Por su parte, el PSG, actual bicampeón de Europa, tuvo un inicio de temporada irregular pero ha recuperado su nivel. El equipo dirigido por Luis Enrique llega con cuatro victorias consecutivas, destacando una goleada por 6-1 sobre el Slovan Bratislava. A pesar de su potencial ofensivo, su principal debilidad reside en la defensa, habiendo mantenido su portería a cero en solo una de nueve ocasiones.

Nuestra apuesta segura: Ousmane Dembélé anota en cualquier momento

Aunque el PSG no es el favorito, su potencial ofensivo es innegable. Ousmane Dembélé se perfila como la pieza clave en el ataque parisino. Sus estadísticas en la Champions League son contundentes: es el jugador con más remates (10) y su registro de Goles Esperados (xG) de 1.94 es el segundo más alto del torneo. Además, marcó en el último enfrentamiento contra el Manchester City y fue reservado en el último partido de liga, lo que indica que llegará en óptimas condiciones a este duelo crucial.

Apuesta de valor: Empate

En un enfrentamiento entre dos potencias europeas en excelente estado de forma, el mercado de ganador es difícil de predecir. El Manchester City es un local formidable, pero el PSG es el campeón defensor y ha demostrado una gran capacidad de recuperación. Tres de los últimos seis duelos entre ambos se han decidido por un solo gol, lo que sugiere un partido muy reñido. Considerando el equilibrio de fuerzas, la cuota por el empate representa una opción de valor considerable.

Comparativa de cuotas Manchester City vs PSG

Alineaciones probables Manchester City vs PSG