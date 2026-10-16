Melgar y Deportivo Garcilaso se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 de Perú. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa, con dos equipos que tienen objetivos importantes en la clasificación.

Deportivo Garcilaso es uno de los protagonistas de la lucha por el liderato: ocupa la segunda posición con 22 puntos, los mismos que Sporting Cristal y Alianza Atlético. Melgar, por su parte, se encuentra séptimo con 19 unidades y buscará aprovechar su localía para acercarse a los primeros puestos.

El conjunto arequipeño viene de empatar 2-2 frente a Universitario, mientras que Deportivo Garcilaso perdió 1-0 ante Sport Huancayo en su última presentación. Para este compromiso, nuestros pronósticos apuntan a que ambos equipos anotarán y a que se marcarán al menos tres goles.

Pronósticos para Melgar vs. Deportivo Garcilaso

Pronóstico 1: Ambos equipos anotan: Sí — 1.69 vía 1xbet

Pronóstico 2: Más de 2.5 goles — 1.75 vía 1xbet

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Puntos claves del partido Melgar vs. Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso ocupa la segunda posición del Clausura con 22 puntos, igualado con Sporting Cristal y Alianza Atlético.

Melgar marcha séptimo con 19 unidades y buscará aprovechar la localía para acercarse a los primeros puestos.

Melgar viene de empatar 2-2 ante Universitario.

Deportivo Garcilaso perdió 1-0 frente a Sport Huancayo en su última presentación.

Ambos equipos suman 18 goles a favor en el Clausura.

Deportivo Garcilaso registra siete goles recibidos en 11 jornadas, uno de los mejores balances defensivos entre los equipos de la parte alta.

Cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos terminaron con goles de ambos equipos.

El último duelo entre ambos terminó con triunfo de Deportivo Garcilaso por 1-0.

Análisis y estado de forma: Melgar vs. Deportivo Garcilaso

Melgar ocupa la séptima posición del Torneo Clausura con 19 puntos después de 11 partidos disputados. Su balance es de cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas, con 18 goles a favor y 11 en contra, para una diferencia de gol de +7.

En su presentación más reciente, el equipo arequipeño empató 2-2 ante Universitario. Ese resultado mostró su capacidad para generar peligro en ataque, aunque también evidenció que puede conceder oportunidades al rival.

Ahora, Melgar intentará hacerse fuerte en el Monumental de la UNSA para sumar tres puntos que le permitan acercarse al grupo que pelea por el liderato. Su producción ofensiva será importante ante un adversario que también ha tenido buenos números durante el campeonato.

Por su lado, Deportivo Garcilaso es uno de los protagonistas de la lucha por el liderato del Clausura. El equipo cusqueño ocupa la segunda posición con 22 puntos, igualado con Sporting Cristal y Alianza Atlético, tras sumar siete victorias, un empate y tres derrotas en 11 jornadas.

Su balance ofensivo y defensivo refleja la solidez que ha mostrado en el torneo: registra 18 goles a favor, solo siete en contra y una diferencia de gol de +11. Sin embargo, llega a este compromiso después de perder 1-0 frente a Sport Huancayo, por lo que buscará recuperarse y conservar su lugar entre los primeros de la clasificación.

Los enfrentamientos recientes muestran una serie competitiva. En los últimos cinco partidos registrados, Melgar consiguió una victoria, Deportivo Garcilaso ganó dos veces y hubo dos empates. En esta ocasión se espera otro partido parejo y con varios goles.

Nuestra apuesta principal: ambos equipos anotan

Melgar buscará aprovechar su condición de local para volver a sumar de a tres, pero tendrá enfrente a un Deportivo Garcilaso que ha demostrado capacidad ofensiva durante el Clausura. El empate 2-2 de los arequipeños contra Universitario en la jornada anterior demuestra que pueden encontrar el gol, aunque también dejaron espacios que su rival supo aprovechar.

El conjunto cusqueño, por su parte, necesita recuperarse de la derrota ante Sport Huancayo para mantenerse en la pelea por el liderato. Aunque se quedó sin marcar en su último partido, sus 18 goles en el Clausura reflejan su capacidad para generar peligro.

Los antecedentes directos también aportan argumentos para esta selección: cuatro de los últimos cinco enfrentamientos registrados terminaron con goles de ambos equipos. Si bien el historial no garantiza que vuelva a repetirse esa tendencia, es un factor favorable para considerar este mercado.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles

La segunda alternativa consiste en apostar por un partido con tres goles o más. Melgar llega después de marcar dos tantos frente a Universitario y tendrá la ventaja de jugar en casa, donde intentará asumir el protagonismo ofensivo.

Deportivo Garcilaso también cuenta con argumentos para competir en ataque. Antes de este encuentro, ambos equipos acumulaban 18 goles a favor en el Torneo Clausura, una cifra que refleja su producción ofensiva durante la competición.

La apuesta requiere que el encuentro tenga un ritmo ofensivo y que las oportunidades se traduzcan en goles. Por eso, aunque resulta interesante por su cuota, también implica un riesgo mayor si alguno de los dos equipos no consigue marcar o el partido se vuelve cerrado.

Comparativa de cuotas Melgar vs. Deportivo Garcilaso

Alineaciones probables Melgar vs. Deportivo Garcilaso