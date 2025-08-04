Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Melgar vs Juan Pablo II, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este martes 5 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA.

Total de goles – Más de 2.5 – 1.56 vía Te Apuesto

– 1.56 vía Te Apuesto Más de 9.5 córners – 2.00 vía Te Apuesto

– 2.00 vía Te Apuesto Melgar marca en ambas partes – 1.82 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Melgar vs Juan Pablo II

Melgar se enfrenta a Juan Pablo II en un compromiso correspondiente a la jornada 4 del torneo Clausura. Los rojinegros quieren aprovechar la visita de un débil rival para lograr su segunda victoria en el semestre.

Los locales vienen de empatar sin goles como visitantes ante Alianza Atlético. Además, los dirigidos por Víctor Balta superaron a UTC (1-2) en la primera fecha y cayeron en su único duelo en casa frente al Cusco (0-2). Se encuentran en la séptima posición con 4 puntos.

Melgar tendrá al frente a un equipo de Juan Pablo II que se ubica en la decimosegunda casilla con 3 unidades. Los dirigidos por Santiago Acasiete arrancaron el semestre con una victoria ante Sport Boys (3-0), pero luego perdieron con Sport Huancayo (5-1) y Alianza Lima (1-2).

En el pasado Torneo Apertura, el duelo entre estos equipos terminó igualado (1-1). Para esta ocasión, se espera un dominio de Melgar por jugar en casa. Además, se espera un partido con varios goles de los locales.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes de Juan Pablo II, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los tres partidos disputados por los locales en el Torneo Clausura. Esto también tuvo lugar en el único triunfo de los rojinegros en el semestre.

Más de 9.5 córners

Por las características de ambos equipos, y su estilo de juego, es probable que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en las tres presentaciones de Melgar, así como en dos de los tres encuentros de Juan Pablo II en el Clausura.

Goles en ambos tiempos

Por la capacidad ofensiva de Melgar, y los problemas defensivos de sus rivales, es probable que los rojinegros anoten en ambos tiempos. Cabe mencionar que Juan Pablo II recibió goles tanto en la primera como en la segunda parte en sus últimos dos compromisos.

De igual forma, Melgar anotó en ambos tiempos en su única victoria.

Cuotas: Melgar vs Juan Pablo II

Resultado Cuotas Melgar 1.23 Empate 5.84 Juan Pablo II 13.42

Melgar vs Juan Pablo II: Enfrentamientos directos

Estos equipos solo se han enfrentado en una ocasión. Ese duelo fue en el Torneo Apertura y terminó empatado (1-1).