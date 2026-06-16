Los pronósticos del México vs Corea del Sur anticipan un encuentro muy disputado. Ambas selecciones llegan tras una victoria en la primera jornada del torneo y buscarán asegurar su pase a la siguiente fase. El partido se jugará el jueves 18 en el Estadio Akron.

Pronósticos del México vs Corea del Sur

Empate – 3.25 vía Stake

Ambos equipos anotan: Sí – 2.00 vía Stake

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Puntos clave para el partido México vs Corea del Sur

México ganó los cinco partidos que ha disputado contra naciones de la AFC en la historia del torneo, pero solo mantuvo su portería a cero en una ocasión.

Corea del Sur ganó su partido inaugural, algo que no lograba en las últimas cuatro ediciones de la competición.

México solo se quedó sin marcar en uno de sus últimos nueve partidos, mientras que Corea del Sur anotó en seis de sus ocho encuentros más recientes.

Julián Quiñones fue el jugador más destacado de México en el primer partido, liderando en remates (5), regates exitosos (5) y pases que rompieron líneas.

Análisis y estado de forma: México vs Corea del Sur

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento en una posición favorable tras ganar en su debut. México superó a Sudáfrica por 2-0, mostrando un dominio claro y extendiendo su racha de no perder en el primer partido del torneo a ocho ediciones. El equipo local se mostró sólido, especialmente jugando en casa, donde su rendimiento histórico es formidable.

Por su parte, Corea del Sur demostró una gran capacidad de reacción al remontar un marcador adverso para vencer a Chequia por 2-1. Este resultado les permite llegar con una racha de 14 partidos competitivos sin conocer la derrota. El equipo asiático exhibió un control notable de la posesión y una gran efectividad en la construcción de juego, lo que anticipa un desafío técnico considerable para México.

Nuestra apuesta segura: empate

El análisis sugiere un equilibrio de fuerzas entre ambos equipos. México y Corea del Sur mostraron un rendimiento sólido en la primera jornada y sus estilos de juego, basados en la presión alta y la combatividad, podrían neutralizarse mutuamente. Un empate es un resultado plausible que dejaría la definición del liderato del grupo para la última fecha. Tres de sus nueve enfrentamientos directos terminaron en empate, incluido el más reciente en 2025.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

Ambas selecciones tienen un potencial ofensivo consistente. México marcó en ocho de sus últimos nueve partidos, y Corea del Sur lo hizo en seis de sus últimos ocho. La suspensión del defensor central mexicano César Montes abre una vulnerabilidad defensiva que los atacantes coreanos podrían explotar. Además, seis de los nueve duelos directos entre ambos han registrado goles de los dos lados, lo que respalda la viabilidad de este mercado.

Comparativa de cuotas: México vs Corea del Sur

Alineaciones probables: México vs Corea del Sur