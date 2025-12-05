Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Napoli vs Juventus, correspondiente a la jornada 14 de la Serie A que se jugará este domingo 7 de diciembre en el Estadio Diego Armando Maradona.

Ambos equipos marcan - 2.10 vía Stake

Más de 2.5 goles - 2.45 vía Stake

Más de 8.5 córners - 1.55 vía Stake

Análisis de apuestas Napoli vs Juventus

Napoli y Juventus se verán las caras en un entretenido compromiso correspondiente a la jornada 14 de la Serie A. Los locales no quieren perder terreno en la lucha por el liderato, mientras que sus rivales intentarán mostrar su mejor versión para escalar posiciones en la tabla.

Los dirigidos por Antonio Conte vienen de eliminar en la Copa Italia al Cagliari en penales luego de empatar durante los 90 minutos (1-1). Además, en la fecha pasada, los locales vencieron por la mínima diferencia a la Roma (0-1) en el Olímpico. Este equipo se ubica en la segunda casilla con 28 puntos, los mismos que suma el Milan.

Por su parte, Juventus se ubica en la séptima casilla con 23 puntos. Los dirigidos por Luciano Spalletti derrotaron entre semana al Udinese (2-0) en los octavos de la Copa Italia. Mientras que el pasado fin de semana superaron al Cagliari (2-1).

Cabe mencionar que el Napoli ganó los últimos dos compromisos ante este rival en casa. Se espera que esa historia se repita en esta oportunidad por la actualidad de ambos conjuntos, aunque todo apunta a un duelo parejo.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes y el poderío ofensivo de ambos equipos, es probable que el duelo culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres enfrentamientos más recientes entre Napoli y Juventus.

Asimismo, ambos equipos anotaron en dos de los anteriores cuatro duelos de los dirigidos por Conte, así como en tres de los pasados cuatro encuentros de la Vecchia Signora.

Apuesta 1: Napoli vs Juventus: Ambos equipos marcan - 2.10 vía Stake

Duelo con varios goles

Por los últimos resultados entre ambos, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los dos enfrentamientos más recientes entre estos clubes. También se superó esa cantidad de goles en el último duelo del Napoli en casa.

De igual manera, en dos de los anteriores tres compromisos de Juventus se marcaron más de 2.5 goles.

Apuesta 2: Napoli vs Juventus: Más de 2.5 goles - 2.45 vía Stake

Más de 8.5 córners

En el último partido entre ambos se cobraron más de 8.5 córners, por lo que se podría repetir esa historia. Esto también se dio en el duelo más reciente de Napoli, así como en dos de las anteriores tres presentaciones de los dirigidos por Spalletti.

Cuotas Napoli vs Juventus





Resultado Cuotas Napoli 2.45 Empate 2.90 Juventus 3.30

Napoli vs Juventus: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 179 ocasiones. El balance es de 43 triunfos de Napoli, 54 empates y 81 victorias de Juventus. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: