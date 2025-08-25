Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Newcastle United vs Liverpool, correspondiente a la segunda jornada de la Premier League que se disputará este lunes 25 de agosto en el St. James’ Park.

Pronósticos: Newcastle United vs Liverpool





Análisis de apuestas Newcastle United vs Liverpool

Newcastle United recibe la visita del Liverpool en un atractivo partido correspondiente al cierre de la segunda fecha de la Premier League. Se trata de un duelo con morbo por toda la polémica que se ha generado alrededor del ariete de las Urracas, Alexander Isaak, quien viene pidiendo ser traspasado a los Reds.

Los locales vienen de empatar sin goles con Aston Villa e igualaron tres de sus cuatro compromisos más recientes. Cabe mencionar que el Newcastle no consiguió ni una victoria en sus seis presentaciones en la pretemporada.

Por su parte, Liverpool perdió la Community Shield en penales ante Crystal Palace, pero inició la Premier League con una gran victoria frente al Bournemouth (4-2) en casa. En ese duelo, brilló Hugo Ekitike con un gol y una asistencia.

Un punto a tomar en consideración es que el encuentro entre ambos de la temporada pasada en este escenario terminó empatado (3-3). Además, Liverpool ganó tres de los cinco duelos más recientes ante las Urracas y aparece como el equipo favorito.

Sin valla invicta

Por las características de estos equipos, y sus antecedentes más recientes, no extrañaría que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos entre ambos.

Además, ambos anotaron en los diez encuentros más recientes del Liverpool, así como en dos de las anteriores cuatro presentaciones de los locales.

Más de 10.5 córners

Ante el estilo ofensivo de estos conjuntos y las características que tienen estos partidos de Premier League, es probable que se cobren más de 10.5 córners. Esto se dio en dos de los tres duelos entre ambos de la campaña anterior, así como en el debut del Liverpool ante el Bournemouth.

Remates de Salah

Mohamed Salah es la referencia ofensiva del Liverpool y arrancó muy bien la temporada, por lo que podría terminar con dos o más remates al arco. Ese pronóstico se cumplió en la primera presentación. Asimismo, es importante señalar que el egipcio marcó en dos de los anteriores tres duelos de los dirigidos por Arne Slot.

Cuotas: Newcastle United vs Liverpool

Newcastle United vs Liverpool: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 188 entre ambos. El balance es de 50 victorias para el Newcastle, 45 empates y 93 triunfos del Liverpool. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: