Análisis y pronósticos para el Nottingham Forest vs Arsenal. Descubre las claves y cuotas para este duelo de la Premier League en el City Ground.

El Nottingham Forest recibe al campeón defensor, el Arsenal, por la Jornada 7 de la Premier League. El encuentro se disputará el domingo 18 de octubre en el estadio City Ground. A continuación, los pronósticos de Nottingham Forest vs Arsenal más detallados.

Pronósticos de Nottingham Forest vs Arsenal

Victoria del Arsenal – 1.60 vía 1xbet

Menos de 2.5 goles – 1.90 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido de Nottingham Forest vs Arsenal

El Nottingham Forest marcó solo cinco goles a partir de 10.30 Goles Esperados (xG) en sus primeros seis partidos, la mayor diferencia negativa de la liga.

El Arsenal concedió solo cinco goles en seis encuentros y presenta la cifra más baja de Goles Esperados en Contra (xGA) de la competición, con 4.66.

Los dos últimos enfrentamientos de Premier League entre ambos equipos en el City Ground terminaron en empates 0-0.

Análisis y estado de forma: Nottingham Forest vs Arsenal

El Nottingham Forest atraviesa un momento complicado bajo la dirección de Oliver Glasner, con solo una victoria en sus primeros siete partidos oficiales. El equipo se ubica en la decimoquinta posición y aún no ha logrado marcar goles en casa en la liga. Su principal problema es la falta de efectividad, ya que su producción ofensiva (10.30 xG) no se refleja en el marcador (5 goles), lo que representa el peor rendimiento de la Premier League en este aspecto.

Por su parte, el Arsenal se recuperó de su única derrota de la temporada con victorias consecutivas sobre el Leeds y el Lille. Ocupando el segundo lugar en la tabla, el equipo de Mikel Arteta demuestra una gran solidez, especialmente en defensa, donde ostenta el mejor registro de la liga con solo 4.66 xGA. A pesar de los empates sin goles en sus últimas dos visitas al City Ground, su actual estado de forma los posiciona como claros favoritos.

Nuestra apuesta segura: victoria del Arsenal

La superioridad del Arsenal, tanto en plantilla como en rendimiento, justifica su favoritismo en el mercado 1X2. A pesar de la reciente derrota como visitante ante el Brighton, el equipo demostró ser estadísticamente superior, sugiriendo que fue un resultado atípico. Con el cuarto mejor ataque de la liga en términos de xG (10.81) y la defensa más sólida, los datos respaldan una victoria visitante frente a un Nottingham Forest con serios problemas de definición.

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles

Esta selección ofrece valor considerando varios factores. El Nottingham Forest, a pesar de sus malos resultados en casa, ha mostrado cierta solidez defensiva. Además, el Arsenal llega a este partido después de un compromiso europeo entre semana, lo que podría llevar a rotaciones o a una menor intensidad. Históricamente, los duelos en el City Ground fueron de pocos goles, como lo demuestran los dos últimos empates 0-0. Las estadísticas también apoyan esta tendencia: los partidos del Arsenal promedian 2.33 goles, mientras que los del Forest promedian 2.17, una de las cifras más bajas del torneo.

Comparativa de cuotas: Nottingham Forest vs Arsenal

Alineaciones probables: Nottingham Forest vs Arsenal