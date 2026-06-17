Países Bajos y Suecia se enfrentan por la segunda jornada del Grupo F del torneo de 2026. El encuentro se disputará el sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston. Este partido es crucial para las aspiraciones de ambos equipos en la competición.

Pronósticos del Países Bajos vs Suecia

Resultado del partido: Empate – 3.75 vía Stake

Ambos equipos anotan – 1.87 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Países Bajos vs Suecia

Diez de los primeros 16 partidos del torneo de 2026 terminaron sin una victoria del equipo favorito en los mercados de apuestas.

Ambos equipos se han enfrentado seis veces en partidos oficiales, con tres empates, dos victorias para Países Bajos y una para Suecia.

Suecia ha registrado siete partidos consecutivos en los que ambos equipos anotaron y ha recibido goles en sus últimos 12 encuentros.

El empate 2-2 de Países Bajos contra Japón fue el primer partido del torneo que, estando 0-0 al descanso, terminó con un empate con dos goles por lado desde 2014.

Análisis y estado de forma: Países Bajos vs Suecia

Países Bajos llega a este encuentro tras un empate 2-2 contra Japón en su debut. A pesar de ser los favoritos, el equipo de Ronald Koeman no pudo asegurar la victoria, mostrando ciertas fragilidades defensivas. Aunque controlaron la posesión, su producción ofensiva, medida en goles esperados (xG), fue de apenas 0.79, lo que indica una dificultad para generar oportunidades claras a pesar de anotar dos veces.

Por su parte, Suecia llega con la moral alta tras una contundente victoria por 5-1 sobre Túnez. Bajo la dirección de Graham Potter, el equipo ha maximizado su potencial ofensivo, con Alexander Isak y Viktor Gyokeres como figuras destacadas. Si bien su capacidad goleadora es evidente, la defensa sigue siendo un punto a mejorar, ya que concedieron un gol a pesar del dominio general, una debilidad que un rival de mayor calibre podría explotar.

Nuestra apuesta segura al resultado del partido: empate

Una tendencia notable en las primeras jornadas del torneo ha sido la dificultad de los equipos favoritos para imponerse. Con 10 de los 16 primeros partidos sin una victoria del favorito, el valor puede encontrarse en los resultados no esperados. Los modelos de datos proyectan una probabilidad de victoria para Países Bajos del 51.3%, mientras que las cuotas del mercado le otorgan un 60.2%. Esta discrepancia sugiere que el empate está subvalorado, convirtiéndolo en una opción con fundamento estadístico.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

Las dos selecciones demostraron una gran capacidad ofensiva en su primer partido, con un total combinado de 10 goles en sus respectivos encuentros. La racha de Suecia es particularmente relevante: han anotado y recibido goles en sus últimos siete partidos. Con atacantes de la talla de Isak y Gyokeres, es muy probable que mantengan esa tendencia. Países Bajos, por su parte, cuenta con Memphis Depay y Cody Gakpo, quienes tienen la calidad suficiente para superar una defensa sueca que ha concedido goles en 12 partidos consecutivos.

Comparativa de cuotas: Países Bajos vs Suecia

Alineaciones probables: Países Bajos vs Suecia