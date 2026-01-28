Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Panathinaikos vs Roma, un duelo correspondiente a la última jornada de la fase de liga de la Europa League que se jugará este jueves 29 de enero en el Apostolos Nikolaidis Stadium.

Pronósticos: Panathinaikos vs Roma





Ambos equipos marcan - 1.89 vía Stake

Roma anota más de 1.5 goles - 1.95 vía Stake

Menos de 9.5 córners – 1.80 vía Stake

Análisis de apuestas Panathinaikos vs Roma

Panathinaikos recibe la visita de la Roma en un atractivo compromiso correspondiente a la última fecha de la fase de liga de la Europa League. Ambos equipos necesitan la victoria para seguir con vida en la competición.

Los locales empataron el pasado fin de semana con Atromitos (0-0) en la Superliga de Grecia, mientras que en la jornada anterior de la competición europea igualaron con Ferencvaros (1-1) en condición de visitantes. Los verdiblancos se ubican en la casilla 19 con 11 puntos, los mismos que tienen otros cuatro clubes.

Por su parte, Roma tiene una sola derrota en sus seis compromisos más recientes entre todas las competencias. Los dirigidos por Gian Piero Gasperini igualaron el fin de semana con Milan (1-1). Además, en la fecha anterior superaron al Stuttgart (2-0). Se encuentran en la sexta posición con 15 unidades.

Por las características de ambos equipos se espera un partido abierto, aunque se debe destacar que los de Gasperini aparecen como favoritos.

Ambos equipos marcan

Por los anteriores resultados de ambos equipos, no extrañaría que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en dos de las últimas cuatro presentaciones de la Roma, así como en una de sus visitas en la competición.

De igual forma, esto se dio en cinco de los anteriores siete compromisos del Panathinaikos en la Europa League.

Apuesta 1: Panathinaikos vs Roma: Ambos equipos marcan - 1.89 vía Stake

Goles de la Roma

Por los antecedentes del cuadro italiano, es probable que anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de los anteriores ocho encuentros de los dirigidos por Gasperini. También, esto se dio en todos sus triunfos en la Europa League.

De igual manera, Panathinaikos recibió más de 1.5 goles en sus tres derrotas más recientes.

Apuesta 2: Panathinaikos vs Roma: Roma anota más de 1.5 goles - 1.95 vía Stake

Menos de 9.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y sus duelos más recientes, es probable que se cobren menos de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cuatro presentaciones de la Roma.

Asimismo, se cobraron menos de 9.5 tiros de esquina en los anteriores tres compromisos de los griegos.

Apuesta 3: Panathinaikos vs Roma: Menos de 9.5 córners - 1.80 vía Stake

Cuotas Panathinaikos vs Roma





Resultado Cuotas Panathinaikos 4.30 Empate 3.70 Roma 1.85

Panathinaikos vs Roma: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en dos oportunidades. Ambos duelos terminaron con triunfo de los griegos. El resultado de esos encuentros fue el siguiente: