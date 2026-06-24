Análisis y pronósticos para el partido entre Paraguay y Australia por el Mundial 2026. Descubre las cuotas, apuestas seguras y de valor para este duelo crucial del Grupo D.

Los pronósticos para el Paraguay vs Australia se centran en un resultado que beneficia a ambos. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el jueves 25 en el Levi’s Stadium. Dada la situación del grupo, un empate clasifica a ambos equipos a la siguiente fase.

Pronósticos del Paraguay vs Australia

Empate – 2.07 vía Stake

Ambos equipos marcan – NO – 1.67 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Paraguay vs Australia

Un empate clasificaría a ambas selecciones a los dieciseisavos de final, lo que convierte a este resultado en el más probable con una probabilidad implícita del 44%.

Paraguay presenta registros ofensivos discretos, con un promedio de solo 0.43 goles esperados (xG) por 90 minutos y un 28.1% de posesión, de los más bajos del torneo.

Australia ha mostrado vulnerabilidad defensiva, permitiendo un promedio de 20 remates por partido a sus oponentes.

Julio Enciso de Paraguay es un jugador clave en ataque, siendo uno de los cinco jugadores con más conducciones de balón que terminan en remate en la competición.

Análisis y estado de forma: Paraguay vs Australia

Ambas selecciones llegan a esta última jornada con tres puntos, producto de una victoria y una derrota. Estados Unidos ya aseguró el primer lugar del grupo, por lo que la disputa es por el segundo puesto. Sin embargo, el contexto es único: un empate asegura que tanto Paraguay como Australia avancen a la siguiente ronda, lo que condiciona por completo el enfoque táctico del partido.

Paraguay demostró su solidez defensiva al vencer 1-0 a Turquía, incluso con un jugador menos. El equipo se siente cómodo cediendo la iniciativa y basando su juego en una estructura defensiva sólida. Por su parte, Australia cayó 2-0 ante Estados Unidos, mostrando una producción ofensiva limitada con solo 0.35 xG. Esta falta de contundencia podría ser un factor determinante en un partido donde no hay necesidad de arriesgar.

Nuestra apuesta segura: empate

El escenario del partido justifica plenamente la selección del empate como la apuesta de menor riesgo. Con cuatro puntos, ambos equipos garantizan su presencia en la fase de eliminación directa. Por lo tanto, no se espera que ninguna de las dos selecciones asuma riesgos innecesarios que puedan llevar a una derrota. El mercado de apuestas refleja esta situación, posicionando el empate como el resultado con la cuota más baja y la mayor probabilidad implícita, una circunstancia poco común que indica un pacto no escrito entre los equipos.

Apuesta de valor: ambos equipos no anotan

Esta selección es una consecuencia lógica de la apuesta por el empate. Si ambos equipos buscan asegurar el punto, el partido probablemente se desarrollará con un ritmo bajo, pocas transiciones ofensivas y un enfoque en la solidez defensiva. Un marcador de 0-0 es un resultado altamente plausible. Las estadísticas respaldan esta visión: en tres de los últimos cinco partidos de Paraguay solo un equipo anotó, mientras que lo mismo ocurrió en ocho de los últimos ocho de Australia. El valor reside en que las circunstancias del partido potencian un escenario de pocos goles.

Comparativa de cuotas: Paraguay vs Australia

Alineaciones probables: Paraguay vs Australia