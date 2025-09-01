Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Paraguay vs Ecuador, correspondiente a la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco.

Pronósticos: Paraguay vs Ecuador





No anotan ambos equipos – 1.63 vía Te Apuesto

– 1.63 vía Te Apuesto Menos de 2.5 goles – 1.45 vía Te Apuesto

– 1.45 vía Te Apuesto Resultado Primera mitad – Empate – 1.87 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Paraguay vs Ecuador

Paraguay se enfrenta a Ecuador en un partido correspondiente a la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambas selecciones buscarán mostrar su mejor versión para terminar lo más alto posible en la clasificación.

La albirroja se ubica en la quinta posición con 24 puntos. Los dirigidos por Gustavo Alfaro vienen de vencer a Uruguay (2-0) en Asunción y cayeron en su visita a Brasil (1-0). Un punto a tomar en consideración es que Paraguay tiene cinco triunfos consecutivos frente a su afición.

Por su parte, Ecuador llega con nueve presentaciones sin perder en el premundial. Además, los ecuatorianos tienen tres empates al hilo y se encuentran en la segunda casilla con 25 unidades. En la pasada fecha doble, los también dirigidos por Sebastián Beccacece empataron sin goles con Ecuador y Perú.

Ante las características de ambos equipos, y sus antecedentes más recientes se espera un duelo parejo, aunque Paraguay aparece como favorito por jugar en casa.

Sin goles de ambos equipos

Por los anteriores resultados de estos equipos, es probable que no anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro compromisos de Paraguay, donde se incluyen las dos presentaciones más recientes como local.

Asimismo, esto se dio en nueve de los últimos diez encuentros de la selección ecuatoriana, así como en dos de los pasados tres duelos entre ambos.

Apuesta 1: Paraguay vs Ecuador: No anotan ambos equipos – 1.63 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles

Ante los últimos resultados de estos equipos, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Esto se dio en tres de los anteriores cuatro encuentros de Paraguay, así como en cuatro de los cinco duelos más recientes de Ecuador.

De igual manera, se marcaron menos de 2.5 goles en dos de los últimos tres encuentros entre ambos.

Apuesta 2:Paraguay vs Ecuador: Menos de 2.5 goles – 1.45 vía Te Apuesto

Duelo igualado

Se espera un partido muy parejo, por lo que el primer tiempo podría terminar empatado. Esto se dio en dos de las últimas tres presentaciones en casa de la albirroja. Además, el primer tiempo de los tres duelos más recientes de los meridionales y el anterior partido entre ambos culminó igualado.

Apuesta 3: Paraguay vs Ecuador: Resultado Primera mitad – Empate – 1.87 vía Te Apuesto

Cuotas: Paraguay vs Ecuador

Resultado Cuotas Paraguay 2.44 Empate 2.89 Ecuador 3.28

Paraguay vs Ecuador: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 42 entre ambas selecciones. El balance es de 22 victorias de Paraguay, 7 empates y 12 triunfos de Ecuador. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: