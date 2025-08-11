Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Peñarol vs Racing, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará este martes 12 de agosto en el Estadio Campeón del Siglo.

Pronósticos: Peñarol vs Racing

Ambos equipos marcan – 1.98 vía Te Apuesto

– 1.98 vía Te Apuesto Más de 8.5 córners – 1.63 vía Te Apuesto

– 1.63 vía Te Apuesto Más de 4.5 tarjetas – 1.65 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Peñarol vs Racing

Peñarol se verá las caras con Racing en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Se trata de un atractivo compromiso entre dos de los conjuntos que mostraron mejor fútbol en la fase de grupos de la competición.

Los uruguayos, dirigidos por Diego Aguirre, llegan con cinco partidos al hilo sin perder y vienen de golear al Nacional (3-0) en el clásico. Además, terminaron en la segunda casilla del Grupo H con los mismos puntos que el líder Vélez, pero con dos goles menos.

Por su parte, Racing tiene dos encuentros sin perder. Los dirigidos por Gustavo Costas empataron el pasado fin de semana con Boca Juniors (1-1) en la Bombonera. Los vigentes campeones de la Copa Sudamericana avanzaron a esta instancia tras ubicarse en la primera posición del Grupo E con 13 unidades.

Cabe mencionar que ambos equipos solo tienen una derrota en el torneo. Además, por el nivel de sus plantillas, se espera un partido parejo, por lo que no hay un claro favorito.

Goles de ambos equipos

Por las características del partido, y de ambos equipos, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en uno de los dos encuentros más recientes de Peñarol, así como en la última presentación de Racing ante Boca.

Además, ambos equipos anotaron en cuatro de las anteriores seis presentaciones de Racing fuera de casa.

Apuesta 1: Peñarol vs Racing: Ambos equipos marcan – 1.98 vía Te Apuesto

Acción desde el córner

Por las características del partido, y el estilo de estos rivales, es probable que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en la última presentación de Racing y en su victoria como visitante ante Fortaleza en la fase de grupos.

Además, se debe resaltar que se cobraron más de 7.5 córners en dos de los tres duelos de Peñarol en casa por el torneo.

Apuesta 2:Peñarol vs Racing: Más de 8.5 córners – 1.63 vía Te Apuesto

Duelo con muchas tarjetas

Se espera un duelo cerrado y muy luchado, algo típico en los enfrentamientos entre vecinos del Río de La Plata. Por ese motivo, no extrañaría que el partido termine con más de 4.5 tarjetas. Esto se dio en el clásico de Peñarol ante Nacional del pasado fin de semana, así como en los últimos cuatro encuentros de Racing en la Copa Libertadores.

Apuesta 3: Peñarol vs Racing: Más de 4.5 tarjetas – 1.65 vía Te Apuesto

Cuotas: Peñarol vs Racing

Resultado Cuotas Peñarol 2.67 Empate 2.88 Racing Club 2.79

Peñarol vs Racing: Enfrentamientos directos

Este será el quinto duelo entre ambos. El balance es de un triunfo para cada equipo y dos empates. Los resultados de esos cuatro partidos fueron los siguientes: