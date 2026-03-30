Perú se verá las caras con Honduras en su segundo amistoso de la fecha FIFA, que se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio Municipal Butarque de Leganés, España. La selección blanquirroja saldrá con todo en busca de un triunfo ante un combinado centroamericano que también vive el comienzo de una nueva etapa tras quedar afuera del Mundial.

Pronósticos: Perú vs Honduras









Menos de 2.5 goles – 1.67 vía Betano

No anotan ambos equipos – 1.82 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido de Perú vs Honduras









Perú viene de perder tres de sus últimos cinco partidos.

La Bicolor cayó en su anterior compromiso ante Senegal (2-0).

En los dos duelos más recientes de ambas selecciones se marcaron menos de 2.5 goles.

Honduras no marcó en tres de sus cuatro encuentros más recientes.

El último enfrentamiento entre ambos terminó en un empate sin goles (14-11-2012).

Análisis y estado de forma: Perú vs Honduras









La selección peruana se enfrentará a Honduras en un atractivo amistoso con el que cierra la gira europea en la fecha FIFA. Mano Menezes buscará su primer triunfo al frente de la Bicolor, pero se medirá a un equipo que también comienza un nuevo ciclo tras el fracaso de quedar fuera del Mundial 2026.

La Bicolor cayó en su anterior amistoso ante la poderosa Senegal (2-0), por lo que intentará mostrar una mejor imagen en este arranque de la era Menezes. Cabe mencionar que Perú perdió cinco de sus últimas siete presentaciones y su último triunfo fue en diciembre ante Bolivia (2-0).

Por su lado, Honduras tendrá el primer compromiso con la dirección técnico del español José Francisco Molina. En su duelo más reciente los catrachos empataron sin goles con Honduras en el cierre de la eliminatoria.

Es importante señalar que será el noveno encuentro entre ambos. El balance es de dos triunfos por lado y cuatro empates. En esta oportunidad, Perú llega como la selección favorita en las apuestas, aunque se espera un duelo parejo.

Nuestra apuesta segura: menos de 2.5 goles









Por las características de ambos equipos se espera un compromiso con menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro presentaciones de la selección peruana, donde se incluye el duelo ante Senegal (2-0).

Además, esto se dio en seis de los anteriores siete partidos de la H entre las eliminatorias de la Concacaf y la Copa Oro.

Apuesta 1: Perú vs Honduras: Menos de 2.5 goles – 1.67 vía Betano

Apuesta de valor: duelo con valla invicta









Se espera un partido intenso y cerrado. Por ese motivo, es probable que no anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los dos encuentros más recientes de la selección blanquirroja. Asimismo, esto se dio en los últimos siete compromisos de los centroamericanos.

También esto se dio en el anterior partido entre ambos disputado hace trece años.

Apuesta 2: Perú vs Honduras: No anotan ambos equipos – 1.82 vía Betano

Comparativa de cuotas: Perú vs Honduras





Resultado Cuotas Perú 2.05 Empate 3.25 Honduras 3.70

Alineaciones probables: Perú vs Honduras



