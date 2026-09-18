Análisis y pronósticos para el partido Brighton vs Arsenal. Este encuentro, correspondiente a la quinta jornada de la Premier League, se disputará el 19 de septiembre de 2026 en el Amex Stadium.

El Brighton llega en un buen momento de forma, mientras que el Arsenal busca mantener su inicio de temporada perfecto. Las cuotas posicionan a los visitantes como favoritos, pero el historial y las estadísticas sugieren un partido más reñido de lo esperado.

Pronósticos del Brighton vs Arsenal

Ambos equipos anotan – 1.72 vía Betano

Empate – 3.85 vía Betano

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Puntos clave para el partido Brighton vs Arsenal

El Brighton registra los Goles Esperados (xG) más altos de la Premier League con 10.18 y ha superado esta métrica al anotar 13 goles.

Desde el inicio de la temporada pasada, el Arsenal ha concedido un promedio de solo 0.67 goles por partido en la Premier League, recibiendo solo un gol en la campaña actual.

La apuesta ‘Ambos equipos anotan: No’ ha resultado ganadora en cinco de los siete partidos oficiales del Arsenal esta temporada.

Bukayo Saka es el máximo goleador del Arsenal en la liga esta temporada, con tres goles en cuatro apariciones.

Análisis y estado de forma: Brighton vs Arsenal

El Arsenal ha comenzado la temporada de manera impecable, con un pleno de victorias en todas las competiciones. Su solidez defensiva es la base de su éxito, habiendo concedido solo un gol en cuatro partidos de liga. El equipo de Mikel Arteta demuestra una gran capacidad para controlar los partidos y capitalizar sus oportunidades ofensivas.

Por su parte, el Brighton se ha consolidado como uno de los equipos más efectivos en ataque de la competición. Con 13 goles a favor, lideran la tabla de anotadores de la Premier League. Su reciente victoria por 5-0 ante el Coventry demuestra su poder ofensivo, lo que representa una prueba significativa para la defensa del Arsenal.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan: Sí

Esta selección se fundamenta en la capacidad goleadora de ambos conjuntos. El Brighton no solo lidera la liga en goles anotados (13), sino también en Goles Esperados (10.18 xG). Por otro lado, el Arsenal ha marcado ocho goles y cuenta con suficiente calidad en ataque para vulnerar la defensa rival. Históricamente, ambos equipos han marcado en seis de sus últimos once enfrentamientos directos, una estadística que respalda la probabilidad de que ambas porterías sean batidas en este encuentro.

Apuesta de valor: Empate

Aunque el Arsenal es el favorito en las cuotas, el Brighton es un rival de alta exigencia, especialmente en su estadio. El equipo local juega un fútbol ofensivo y ha demostrado ser un desafío para los grandes. Además, dos de los últimos cuatro enfrentamientos directos en la Premier League terminaron en empate, al igual que dos de los últimos cinco en el Amex Stadium. Estos factores históricos y el estado de forma actual del Brighton justifican considerar el empate como un resultado con valor.

Comparativa de cuotas Brighton vs Arsenal

Alineaciones probables Brighton vs Arsenal