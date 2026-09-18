Análisis y pronósticos para el Atlético de Madrid vs Real Madrid. El derbi madrileño es clave en la lucha por el liderato de La Liga, ofreciendo mercados de apuestas interesantes.

Este 20 de septiembre de 2026, el Estadio Metropolitano acoge el gran derbi de la Jornada 7 de La Liga. Nuestros pronósticos para el Atlético de Madrid vs Real Madrid analizan un duelo crucial para las aspiraciones al título de ambos equipos, con el equipo visitante como ligero favorito en las cuotas.

Kylian Mbappé anota – 1.60 vía Betano

Empate – 3.85 vía Betano

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Puntos clave para el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid

Atlético de Madrid ha marcado 14 goles en La Liga, superando significativamente sus Goles Esperados (xG) de 9.64, la mayor sobreperformance del torneo.

Real Madrid ha rematado al poste nueve veces en la temporada, casi el doble que cualquier otro equipo de la competición.

La probabilidad de que ambos equipos anoten supera el 68% según las cuotas, una apuesta que ha resultado ganadora en 13 de los últimos 14 enfrentamientos directos.

Kylian Mbappé es el jugador con más remates de La Liga (40), con 22 de ellos a portería.

Análisis y estado de forma: Atlético de Madrid vs Real Madrid

El Atlético de Madrid llega a este encuentro con una notable fortaleza en su estadio, habiendo perdido solo tres de sus últimos 22 partidos de liga como local. El equipo de Diego Simeone se ubica tercero en la tabla y viene de dos victorias consecutivas sin recibir goles, demostrando solidez defensiva a pesar de un empate previo en casa contra Villarreal.

Por su parte, el Real Madrid ocupa la segunda posición y mantiene una ofensiva potente, registrando el segundo mayor índice de Goles Esperados (xG) del campeonato con 18.2. Sin embargo, su rendimiento como visitante ha sido irregular, con cinco victorias y cuatro derrotas en sus últimas diez salidas. Defensivamente, el equipo ha mostrado vulnerabilidades, logrando solo una portería a cero en seis jornadas.

Nuestra apuesta segura: Kylian Mbappé anota

La capacidad del Real Madrid para generar oportunidades de gol es una de las más altas de La Liga, y Kylian Mbappé es el principal beneficiario de este sistema. El delantero francés lidera la liga en remates totales y a portería, y registra el segundo xG más alto entre todos los jugadores. Con un promedio de un gol cada 77 minutos en la competición esta temporada, su estado de forma justifica su favoritismo para marcar en cualquier momento. Su amenaza constante lo convierte en una opción de valor clara.

Apuesta de valor: Empate

Aunque el Atlético de Madrid no es el favorito, su rendimiento en el Estadio Metropolitano es un factor determinante. Han perdido muy pocos partidos de liga en casa desde la temporada pasada. Real Madrid, a su vez, ha encontrado dificultades históricas en este estadio, ganando solo dos de sus últimas diez visitas. Cuatro de esos encuentros terminaron en empate, lo que sugiere que las fuerzas se equilibran en este escenario. Considerando la solidez local y la irregularidad visitante, el empate representa un resultado lógico y bien fundamentado.

Comparativa de cuotas Atlético de Madrid vs Real Madrid

Alineaciones probables Atlético de Madrid vs Real Madrid