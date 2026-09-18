Analizamos los pronósticos para el Roma vs Inter. Este duelo de invictos promete ser clave en la lucha por el título de la Serie A, con ambos equipos buscando mantener su récord perfecto.

La Roma recibe al Inter en el Stadio Olimpico para el partido más destacado de la quinta jornada de la Serie A. El encuentro se disputará el 19 de septiembre de 2026. Ambos equipos llegan con un récord perfecto, buscando una ventaja temprana en la carrera por el campeonato.

Pronósticos del Roma vs Inter

Ambos equipos anotan – 1.53 vía Stake

Empate – 3.40 vía Stake

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Puntos clave para el partido Roma vs Inter

El Roma ha logrado su mejor inicio en la Serie A desde la temporada 2014/15, con cuatro victorias consecutivas.

El Inter domina las principales métricas ofensivas de la liga, incluyendo goles anotados (12), goles esperados (11.6) y remates a puerta por partido (8).

Las cuotas para una victoria del Inter contra la Roma son las más altas de las últimas cuatro temporadas, lo que indica un partido muy equilibrado.

El portero del Roma, Mile Svilar, lidera la liga con un 90% de paradas, superando ampliamente el 62% de Josep Martínez, portero del Inter.

Análisis y estado de forma: Roma vs Inter

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con un récord impecable de cuatro victorias en cuatro partidos, compartiendo la cima de la tabla. La Roma, bajo la dirección de Gian Piero Gasperini, ha mostrado una solidez defensiva notable, concediendo solo un gol en lo que va de temporada. Su ataque también ha sido efectivo, promediando tres goles por partido, con Donyell Malen y Paulo Dybala en un estado de forma excepcional.

Por su parte, el Inter ha demostrado ser una potencia ofensiva, liderando la Serie A en casi todas las categorías de ataque. Sin embargo, su defensa ha mostrado vulnerabilidades, habiendo concedido goles en cuatro de sus cinco partidos oficiales esta temporada. Su tendencia a necesitar remontadas tras empezar perdiendo podría ser un factor de riesgo frente a un rival tan organizado como la Roma.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Esta apuesta se fundamenta en el desequilibrio entre el ataque y la defensa de ambos equipos. El Inter posee el ataque más prolífico de la Serie A, pero su defensa ha sido permeable. La Roma, a su vez, es el segundo equipo más goleador del torneo y ha marcado más de 1.5 goles en cada uno de sus partidos de liga. Considerando que el Inter solo ha mantenido su portería a cero en uno de sus últimos cinco encuentros, es altamente probable que ambos conjuntos encuentren el fondo de la red.

Apuesta de valor: Empate

El mercado evalúa este partido como extremadamente parejo, lo que se refleja en las cuotas. Ambos equipos han demostrado un rendimiento superior y llegan invictos. La solidez defensiva de la Roma podría neutralizar el potente ataque del Inter, mientras que las debilidades defensivas del equipo visitante le dan a la Roma oportunidades claras. Dado el equilibrio de fuerzas y que un empate mantendría a ambos en la cima sin ceder terreno crucial, el resultado de igualdad se presenta como una opción lógica y con una cuota atractiva.

Comparativa de cuotas Roma vs Inter

Alineaciones probables Roma vs Inter