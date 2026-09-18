Sporting Cristal vs. Atlético Grau se enfrentan este sábado 19 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. El partido se jugará en el estadio Alberto Gallardo. Ambos equipos llegan igualados en la tabla con 16 puntos.

Los celestes buscarán aprovechar la localía para seguir acercándose a los primeros lugares, mientras que Grau quiere seguir mostrando un buen fútbol en el campeonato. Los dos equipos vienen de ganar en sus presentaciones del pasado fin de semana.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido. Los celestes son claros favoritos.

Pronósticos Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Sporting Cristal gana y más de 1.5 goles — 1.54 vía Stake

Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles — 2.30 vía Stake

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Puntos clave para el partido Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Sporting Cristal y Atlético Grau llegan con 16 puntos después de nueve fechas del Clausura.

Los celestes tienen dos victorias consecutivas en el campeonato.

Se marcaron más de 2.5 goles en cuatro de las anteriores cinco presentaciones del equipo local.

Atlético Grau se quedó con los tres puntos por goleada (4-1) en el duelo entre ambos del semestre pasado.

Los dirigidos por Gerardo Ameli cayeron en su anterior visita por el torneo ante Deportivo Garcilaso (4-2).

Se marcaron más de 2.5 goles y anotaron ambos equipos en los dos duelos más recientes de los visitantes.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Sporting Cristal recibe la visita del Atlético Grau en un duelo correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos llegan con los mismos puntos e intentarán mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Los celestes tienen dos victorias consecutivas y ganaron todas sus presentaciones en casa por el torneo. Los dirigidos por Roberto Mosquera vencieron el pasado fin de semana al Moquegua (1-2) y golearon a Los Chankas (5-0) en su anterior compromiso en casa. Se ubican la quinta casilla con 16 puntos.

Por su parte, Atlético Grau se encuentra en la sexta posición con los mismos puntos, pero con peor diferencial de goles que los celestes. Los dirigidos por Ameli derrotaron en la jornada pasada en casa a Alianza Atlético (3-1), aunque cayeron en su visita más reciente al Deportivo Garcilaso (4-2).

Cabe mencionar que Grau goleó a Sporting Cristal (4-1) en el Apertura, pero en esta ocasión se espera un partido dominado por los celestes al jugar en casa.

Nuestra apuesta segura: Sporting Cristal gana y más de 1.5 goles

Por los antecedentes más recientes, es muy probable que Sporting Cristal se quede con el triunfo y anoten al menos dos goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus últimos cuatro duelos entre todas las competiciones.

Asimismo, esto se dio en los cuatro partidos más recientes de los dirigidos por Mosquera frente a su afición y en dos de los anteriores tres enfrentamientos ante este rival. También se debe mencionar que Grau recibió cuatro tantos en su última visita.

Apuesta de valor: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles

Para buscar una cuota más alta, una elección atractiva es que ambos equipos marquen y más de 2.5 goles ante el poderío ofensivo de los dos conjuntos, así como sus últimos compromisos en el semestre.

Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos seis encuentros de los celestes entre el Torneo Clausura y la Copa de la Liga. Igualmente, esto se dio en cuatro de las cinco presentaciones más recientes del Grau, así como en los tres duelos más recientes entre ambos.

Cuotas Sporting Cristal vs. Atlético Grau

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs. Atlético Grau