Los pronósticos Portugal vs Noruega analizan un duelo clave para la Nations League. Portugal busca mantener su inicio perfecto en la competición, mientras que Noruega necesita un resultado positivo para reengancharse en la lucha del grupo.

El partido, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 4 de la Liga A, se disputará el 04 de octubre de 2026 en el Estádio do Dragão de Oporto. El equipo local llega con la confianza de haber ganado sus tres primeros encuentros, incluyendo una reciente victoria sobre los noruegos.

Pronósticos del Portugal vs Noruega

Resultado del partido: Portugal Gana – 1.80 vía 1xbet

Ambos equipos anotan y Más de 2.5 goles – 2.05 vía 1xbet

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Puntos clave para el partido Portugal vs Noruega

Portugal es la única selección que ha ganado sus tres primeros partidos en la actual campaña de la Nations League 2026/27.

En el enfrentamiento directo de hace una semana, Noruega generó un volumen ofensivo superior (2.52 Goles Esperados) al de Portugal (1.04 xG), a pesar de la victoria lusa por 1-2.

El mercado “Ambos equipos anotan y Más de 2.5 goles” ha sido una constante para Noruega, cumpliéndose en sus últimos nueve partidos de manera consecutiva.

Cristiano Ronaldo no estará disponible para Portugal tras abandonar la concentración, pero el equipo demostró su capacidad ofensiva al vencer 2-4 a Dinamarca sin él.

Análisis y estado de forma: Portugal vs Noruega

Portugal ha tenido un inicio de campaña impecable bajo la nueva dirección técnica, sumando nueve puntos de nueve posibles. Su más reciente actuación fue una sólida victoria por 2-4 como visitante ante Dinamarca, demostrando que posee un ataque versátil y profundo incluso sin su histórico goleador. Aunque su victoria previa contra Noruega se vio favorecida por la efectividad (marcó dos goles con solo 1.04 xG), su condición de local y la calidad de su plantilla justifican su favoritismo en las cuotas Portugal vs Noruega.

Por su parte, Noruega afronta este partido con la urgencia de sumar puntos tras dos derrotas consecutivas por 2-1, ante Portugal y Gales. A pesar de los resultados adversos, el equipo ha mantenido una notable capacidad para generar peligro y anotar goles, una tendencia que se ha visto en 15 de sus últimos 16 partidos. La presencia de jugadores como Erling Haaland y Martin Ødegaard asegura una amenaza constante, aunque su solidez defensiva sigue siendo un punto a mejorar para competir al más alto nivel.

Nuestra apuesta segura: Portugal gana

La opción de una victoria local se presenta como la selección más fiable. Portugal ha demostrado una gran consistencia en este inicio de la Nations League, con tres victorias en tres partidos. Su reciente triunfo en Dinamarca, con cuatro goles anotados por diferentes jugadores, subraya la profundidad de su plantilla. Considerando que Noruega llega tras dos derrotas y que Portugal juega en casa, los datos respaldan la probabilidad de un triunfo luso para consolidar su liderato en el grupo.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan y Más de 2.5 goles

Este mercado ofrece un valor considerable basado en una tendencia estadística muy marcada. Noruega ha visto cómo sus últimos nueve partidos han terminado con goles de ambos equipos y un total de más de 2.5 goles. El enfrentamiento anterior entre ambos equipos generó un total de 3.56 Goles Esperados (xG), lo que indica un alto potencial ofensivo. Con la calidad de ataque presente en ambos conjuntos, se proyecta un partido abierto donde los dos equipos tienen altas probabilidades de marcar.

Comparativa de cuotas Portugal vs Noruega

Alineaciones probables Portugal vs Noruega