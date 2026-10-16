Alianza Lima recibe a Atlético Grau este sábado 17 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, donde los blanquiazules buscarán aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos importantes en la recta decisiva del campeonato.

El equipo íntimo llega después de vencer 2-1 a Cusco FC como visitante, un resultado que le permitió recuperar sensaciones positivas. Atlético Grau, por su parte, empató 0-0 ante Los Chankas en su última presentación y afronta una prueba exigente ante uno de los candidatos a pelear por los primeros puestos.

El historial reciente favorece a Alianza Lima, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos. Además, el cuadro blanquiazul se impuso por 1-0 en el duelo disputado en abril de este año. Para esta ocasión, nuestras selecciones combinan la victoria local con una línea de goles y un mercado que contempla la posibilidad de que al menos uno de los equipos se quede sin anotar.

Pronósticos para Alianza Lima vs. Atlético Grau

Alianza Lima gana y más de 1.5 goles — cuota 1.60 vía 1xbet

ambos equipos marcan: no — cuota 1.68 vía 1xbet

Con el código promocional 1xbet, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves de Alianza Lima vs. Atlético Grau

Alianza Lima llega después de vencer 2-1 a Cusco FC como visitante.

Atlético Grau empató 0-0 ante Los Chankas en su última presentación.

Los blanquiazules jugarán en Matute, donde buscarán asumir el protagonismo.

Alianza Lima ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos directos.

En cuatro de esos cinco partidos entre ambos, al menos uno de los equipos terminó sin marcar.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs. Atlético Grau

Alianza Lima llega con confianza después de vencer 2-1 a Cusco FC en condición de visitante. El resultado fue importante para recuperar terreno después de una serie de partidos con resultados irregulares. Los blanquiazules se encuentran en la octava casilla con 19 puntos y necesitan una victoria para meterse en la pelea por el campeonato.

En sus compromisos anteriores, los blanquiazules superaron 2-0 a ADT, pero perdieron 1-2 frente a Universitario y 1-2 ante Palestino. También empataron 1-1 contra Juan Pablo II. Esta secuencia refleja un equipo capaz de generar ocasiones, aunque todavía necesita sostener su rendimiento durante los 90 minutos. En Matute, Alianza intentará tomar la iniciativa, presionar en campo contrario y aprovechar la calidad de sus futbolistas ofensivos para generar ocasiones claras.

Por su lado, Atlético Grau llega después de empatar 0-0 ante Los Chankas. Se ubica en la decimoprimera casilla con 17 unidades. El conjunto piurano no consiguió encontrar el camino del gol en ese compromiso y ahora tendrá que visitar a un rival que buscará imponer condiciones desde el primer minuto.

En sus últimas presentaciones, Grau alternó resultados positivos y negativos. Venció 3-1 a Alianza Atlético y 1-0 a Melgar, pero perdió 1-3 frente a Sporting Cristal y 2-4 ante Deportivo Garcilaso. Estos marcadores reflejan que el equipo tiene recursos ofensivos, aunque también sufrió dificultades para contener a sus adversarios. Ante Alianza Lima, el planteamiento podría priorizar el orden defensivo y la búsqueda de espacios para salir al contraataque. Si consigue resistir la presión inicial, tendrá opciones de complicar al local, especialmente si aprovecha las pérdidas de balón en el mediocampo.

Se espera un partido dominado de principio a fin por Alianza Lima por el poderío de su plantilla y el fútbol que suelen mostrar en el Matute. Además, los blanquiazules ganaron los dos duelos más recientes ante este rival.

Nuestra apuesta segura: Alianza Lima gana y más de 1.5 goles

Alianza Lima tiene una buena oportunidad para quedarse con los tres puntos en Matute. El equipo dirigido por Pablo Guede llega después de vencer 2-1 a Cusco FC y cuenta con una plantilla que, por experiencia y calidad individual, tiene argumentos para imponerse ante Atlético Grau.

La apuesta combinada exige dos condiciones: que Alianza Lima gane el partido y que se anoten al menos dos goles en total. Marcadores como 2-0, 2-1 o 3-0 permitirían cobrar el pronóstico. El antecedente más reciente también favorece a los íntimos. En abril de 2026, Alianza venció 1-0 a Atlético Grau en Sullana. Aunque aquel encuentro tuvo un solo gol, el conjunto limeño demostró que puede resolver este tipo de compromisos incluso en condición de visitante.

La localía será otro factor relevante. Alianza buscará asumir el protagonismo desde el inicio y aprovechar las oportunidades que genere frente a un rival que ha alternado buenos resultados con derrotas. Si consigue adelantarse en el marcador, tendrá la posibilidad de encontrar espacios para ampliar la diferencia.

Apuesta de valor: ambos equipos no marcan

La segunda selección apunta a que al menos uno de los dos equipos termine el partido sin marcar. El mercado encaja con la expectativa de que Alianza Lima pueda controlar el encuentro y limitar las oportunidades de Atlético Grau.

El conjunto piurano empató 0-0 ante Los Chankas en su último partido, mientras que Alianza Lima consiguió mantener su portería a cero en su victoria por 2-0 ante ADT. Estos resultados recientes muestran que ambos equipos pueden protagonizar encuentros en los que uno de los ataques no consigue convertir.

El historial directo también ofrece argumentos para considerar esta alternativa. En cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, al menos uno de los equipos terminó sin anotar. El último duelo, disputado en abril, finalizó 1-0 a favor de Alianza Lima.

La apuesta se cumple con resultados como 1-0, 2-0 o 0-0. Sin embargo, si Atlético Grau consigue marcar y Alianza también lo hace, el pronóstico será perdedor. La clave estará en la capacidad del equipo local para controlar las transiciones y evitar que el visitante aproveche sus oportunidades.

Comparativa de cuotas: Alianza Lima vs. Atlético Grau

Alineaciones probables: Alianza Lima vs. Atlético Grau