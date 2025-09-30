Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Barcelona vs PSG, correspondiente a la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League que se jugará este miércoles 1 de octubre en el Olímpico de Montjuic.

Pronósticos: Barcelona vs PSG





Más de 3.5 goles – 2.00 vía Stake

– 2.00 vía Stake Lamine Yamal – Jugador en asistir a gol – 2.95 vía Stake

– 2.95 vía Stake Gol de Robert Lewandowski – 1.95 vía Stake

Análisis de apuestas Barcelona vs PSG

Barcelona buscará seguir en su buena racha y dar un gran golpe sobre la mesa cuando se enfrente al campeón PSG en un duelo de la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Ambos equipos buscarán su segunda victoria en la competición para mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Los dirigidos por Hansi Flick están invictos en la temporada, tienen cinco triunfos consecutivos entre LaLiga y Champions League y vienen de vencer a la Real Sociedad (2-1), mientras que en la primera fecha superaron al Newcastle (1-2).

Por su parte, PSG venció el pasado fin de semana a Auxerre (2-0), pero perdió en su último duelo fuera de casa con Marsella (1-0). En lo que respecta a la Champions, los de Luis Enrique debutaron goleando al Atalanta (4-0).

Cabe mencionar que los parisinos tienen una plaga de lesiones porque no contarán con Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué ni Marquinhos. Ante esa situación, y el buen rendimiento de los catalanes, en casa se espera un triunfo del Barcelona.

Más de 3.5 goles

Por las actuaciones más recientes de estos equipos, y su poder en ataque, es probable que se anoten más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres triunfos de los catalanes en la temporada, así como en el debut del PSG en el torneo.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los anteriores cinco duelos entre ambos.

Apuesta 1: Barcelona vs PSG: Más de 3.5 goles – 2.00 vía Stake

Asistencia de Lamine

Lamine Yamal se recuperó de su lesión y regresó el pasado fin de semana, por lo que podría dar una asistencia ante el PSG. Cabe mencionar que la estrella blaugrana dio un pase gol a Lewandowski en el último duelo con la Real Sociedad.

Además, Yamal consiguió asistencias en las victorias ante Mallorca y Levante en LaLiga antes de caer lesionado.

Apuesta 2: Barcelona vs PSG: Lamine Yamal – Jugador en asistir a gol – 2.95 vía Stake

Gol de Lewandowski

Robert Lewandowski es la referencia ofensiva de los blaugranas y llega en gran momento tras recuperarse de su lesión por lo que podría anotar en cualquier momento. El polaco viene de marcar en los últimos dos compromisos y tiene cuatro goles en la campaña.

Apuesta 3: Barcelona vs PSG: Gol de Robert Lewandowski – 1.95 vía Stake

Cuotas: Barcelona vs PSG

Resultado Cuotas Barcelona 1.80 Empate 4.40 PSG 3.85

Barcelona vs PSG: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 15 oportunidades. El balance es de 6 victorias del Barcelona, 4 empates y 5 triunfos del PSG. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: