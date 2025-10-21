Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Bayer Leverkusen vs PSG, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este martes 21 de octubre en el BayArena.

Análisis de apuestas Bayer Leverkusen vs PSG

Bayer Leverkusen se verá las caras con PSG en un gran duelo correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. Los locales llegan con dos empates en la competición, mientras que el cuadro francés buscará su tercera victoria.

Los locales, dirigidos por Kasper Hjulmand, vienen de ganar en sus últimas dos presentaciones en la Bundesliga frente al Unión Berlín (2-0) y Mainz (3-4). Además, en la Champions igualaron con Copenhague (2-2) y con PSV en casa (1-1). Se encuentran en la casilla 25 con dos puntos.

Por su parte, PSG se ubica en la tercera posición con seis puntos. Además, tienen seis goles a favor y solo uno en contra. Los dirigidos por Luis Enrique vienen de dos empates consecutivos en la Ligue 1 con Lille (1-1) y Estrasburgo (3-3). Pero en el torneo continental ya superaron a Atalanta (4-0) y Barcelona (1-2).

Por los antecedentes más recientes y la actualidad de ambos equipos se espera un partido parejo, aunque PSG es claro favorito. Asimismo, no extrañaría que se anoten varios goles.

Goles de ambos equipos

Por los últimos resultados de estos clubes, es probable que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en ocho de las anteriores nueve presentaciones de los locales, donde se incluyen sus dos duelos en la Champions League.

De igual manera, anotaron ambos equipos en los tres encuentros más recientes del PSG, donde destaca la fecha pasada del torneo ante Barcelona.

Más de 9.5 tiros a puerta

Por el poderío ofensivo de ambos clubes, y sus anteriores actuaciones, no extrañaría que el partido culmine con más de 9.5 remates a portería. Ese pronóstico se cumplió en los dos encuentros del PSG en la competición, así como en su presentación del pasado fin de semana.

Asimismo, en el compromiso del Leverkusen en la fecha pasada también se superó esa cantidad de remates a puerta.

Faltas de los locales

Ante el estilo de juego que tiene PSG, es probable que el Bayer Leverkusen termine con más de 10.5 faltas en su intención de parar el fútbol de los franceses, especialmente por la velocidad de sus transiciones.

Cabe mencionar que los últimos dos rivales de los dirigidos por Luis Enrique superaron esa cifra de faltas. Eso también se observó en sus dos duelos en la Champions League. Por su parte, Leverkusen realizó más de 10.5 faltas en la fecha anterior.

Cuotas: Bayer Leverkusen vs PSG





Resultado Cuotas Bayer Leverkusen 4.90 Empate 4.10 PSG 1.65

Bayer Leverkusen vs PSG: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en dos oportunidades. El balance es de dos victorias del PSG. Los resultados de esos duelos entre estos clubes fueron los siguientes: