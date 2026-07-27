Bragantino y Sporting Cristal definirán en Brasil uno de los boletos a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 en un duelo que se disputará este miércoles 29 de julio en el estadio Nabi Abi Chedid. Luego del empate sin goles en Lima, la llave quedó completamente abierta y el ganador avanzará a la siguiente ronda.

Los celestes dejaron una buena imagen en el encuentro de ida, donde generaron las ocasiones más claras, pero no lograron marcar. Además, los dirigidos por Roberto Mosquera vienen de caer ante Melgar, por lo que intentarán retomar su mejor versión para dar el golpe en Brasil.

Por su parte, Bragantino tiene tres empates consecutivos, aunque viene mostrando una gran solidez defensiva en las últimas semanas, algo que puede ser clave en esta serie.

Pronósticos: Bragantino vs Sporting Cristal

Bragantino gana – 1.36 vía Stake

– 1.36 vía Stake Menos de 2.5 goles – 2.45 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Bragantino vs Sporting Cristal

La ida terminó en un empate sin goles en Perú.

Bragantino tiene tres empates al hilo y nueve partidos sin perder.

Sporting Cristal sufrió el fin de semana su primera derrota del semestre.

Se marcaron menos de 2.5 goles en los tres duelos más recientes de los brasileños.

Los celestes no recibieron goles en dos de sus anteriores tres presentaciones.

Análisis y estado de forma: Bragantino vs Sporting Cristal

Bragantino y Sporting Cristal se verán las caras en la vuelta de los playoffs a octavos de final de la Copa Sudamericana. Los celestes llegan a la revancha con la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad en Lima, por lo que tienen la misión de salir con todo en busca de la clasificación en Brasil.

Los dirigidos por Roberto Mosquera arrancaron el semestre con una seguidilla de cinco partidos sin perder entre Copa de la Liga, Liga 1 y Copa Sudamericana, pero cayeron el fin de semana ante Melgar (2-1) en la segunda fecha del Torneo Clausura.

Por su parte, Bragantino llega en buen momento. El equipo brasileño consiguió un empate valioso en Lima y posteriormente sumó otro 0-0 frente a Coritiba, confirmando que atraviesa un buen momento desde el punto de vista defensivo.

Los brasileños tienen nueve partidos sin perder entre todas las competencias y en casa suelen imponer un ritmo intenso, por lo que se espera un gran duelo. Cabe mencionar que Bragantino aparece como el claro favorito en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: Bragantino gana

El conjunto brasileño tiene el respaldo de la localía y llega mostrando una gran consistencia defensiva. Además, jugará frente a su afición, donde suele elevar considerablemente su rendimiento.

Sporting Cristal está obligado a buscar el triunfo y eso podría dejar espacios para las transiciones ofensivas del equipo local. También, se debe mencionar que Bragantino suma seis partidos sin perder en casa con cinco triunfos y un empate.

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles

La eliminatoria ha estado marcada por el equilibrio. El partido de ida terminó sin goles y Bragantino también igualó 0-0 con Coritiba en su última presentación por el Brasileirao. Aunque Sporting Cristal necesita atacar, es probable que el encuentro mantenga un desarrollo cerrado durante buena parte de los 90 minutos, especialmente en el inicio.

De igual manera, se debe mencionar que se anotaron menos de 2.5 goles en los tres duelos más recientes y en cuatro de las anteriores cinco presentaciones de los celestes.

Comparativa de cuotas: Bragantino vs Sporting Cristal

Alineaciones probables: Bragantino vs Sporting Cristal