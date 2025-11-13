Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de Brasil vs Senegal, que se jugará este sábado 15 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres.

Pronósticos: Brasil vs Senegal

Ambos equipos marcan – 1.95 vía Stake

Más de 2.5 goles – 1.67 vía Stake

Brasil anotará en ambas mitades - 2.08 vía Stake

Análisis de apuestas: Brasil vs Senegal

Brasil se medirá con Senegal en un atractivo compromiso amistoso que se disputará en el Emirates Stadium de Londres. Los dirigidos por Carlo Ancelotti quieren encontrar su mejor versión ante un potente equipo africano que atraviesa un buen momento.

La Canarinha viene de golear a Corea del Sur (0-5) y caer con Japón (3-2) en la pasada doble fecha FIFA. Cabe mencionar que este equipo perdió dos de sus últimas tres presentaciones, así que necesita encontrar un buen funcionamiento colectivo, además de una regularidad en su juego.

Por su parte, Senegal tiene cuatro victorias consecutivas. Esta selección venció a Mauritania (4-0) en su último duelo y terminó en la cima de su grupo en las eliminatorias africanas. Es importar tomar en cuenta que no perdieron ningún partido.

Por las características de ambas selecciones, y sus antecedentes más recientes, se espera un partido con varios goles. Además, se debe destacar que, ante la calidad de su plantilla, Brasil aparece como la selección favorita, a pesar de su reciente irregularidad.

Goles de ambos equipos

Al tratarse de un amistoso, y por el estilo de juego que tienen ambos equipos, no extrañaría que el duelo culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cinco presentaciones más recientes de los africanos.

De igual manera, en el último encuentro de Brasil ante Japón, ambos equipos anotaron.

Apuesta 1: Brasil vs Senegal: Ambos equipos marcan – 1.95 vía Stake

Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo de Brasil, y los últimos resultados de Senegal es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro partidos más recientes de los dirigidos por Ancelotti, donde destacan sus dos presentaciones en la pasada doble fecha FIFA.

Asimismo, en los anteriores tres compromisos de Senegal, también se marcaron más de 2.5 goles.

Apuesta 2: Brasil vs Senegal: Más de 2.5 goles – 1.67 vía Stake

Gol en ambas mitades

Por los grandes jugadores que tiene Brasil, y la necesidad de encontrar su mejor juego, es probable que anoten goles en ambos tiempos. También se debe tomar en consideración los problemas defensivos que suelen mostrar los equipos africanos ante las selecciones más potentes.

Apuesta 3: Brasil vs Senegal: Brasil anotará en ambas mitades - 2.08 vía Stake

Cuotas: Brasil vs Senegal

Resultado Cuotas Brail 1.38 Empate 4.75 Senegal 7.15

Brasil vs Senegal: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 2 ocasiones. El balance es de 1 victoria de Senegal y 1 empate. El resultado de esos dos encuentros fue el siguiente: