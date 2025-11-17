Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de Brasil vs Túnez, que se jugará este martes 18 de noviembre en el estadio Stade Pierre-Mauroy de Lille.

Pronósticos: Brasil vs Túnez

Brasil ganará a cero - 2.10 vía Stake

- 2.10 vía Stake Brasil anota más de 2.5 goles - 2.00 vía Stake

- 2.00 vía Stake Gol de Estevão - 2.85 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Brasil vs Túnez

Brasil buscará mostrar todo su poderío ofensivo ante Túnez en un atractivo duelo amistoso que se disputará en Lille, Francia. La Canarinha quiere seguir mejorando en su juego frente a una dura selección africana.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de vencer a Senegal (2-0), por lo que se recuperaron de la derrota en la anterior fecha FIFA con Japón (3-2). Cabe mencionar que Brasil tiene cuatro victorias y dos derrotas en sus últimas seis presentaciones.

Por su parte, Túnez llega con tres triunfos y un empate en sus anteriores cuatro compromisos. Esta selección viene de vencer a Jordania (3-2) en un amistoso. Es importante señalar que los dirigidos por Sami Trabelsi terminaron en el primer lugar de su grupo en las eliminatorias africanas al Mundial 2026.

Ante las diferencias entre ambas selecciones, y el fútbol que mostró Brasil ante Senegal, no hay duda que La Canarinha es la selección favorita. Además, se espera un encuentro con más de 2.5 goles.

Triunfo sin recibir goles

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que Brasil consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos seis compromisos entre oficiales y amistosos disputados por los pentacampeones.

Asimismo, se debe mencionar que Túnez anotó en sus anteriores tres derrotas.

Apuesta 1: Brasil vs Túnez: Brasil ganará a cero - 2.10 vía Stake

Goles de la canarinha

Por los problemas defensivos que mostró Túnez ante Jordania (3-2), es probable que Brasil anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de las tres victorias más recientes de La Canarinha.

Además, esto se dio en los anteriores dos encuentros entre ambas selecciones.

Apuesta 2: Brasil vs Túnez: Brasil anota más de 2.5 goles - 2.00 vía Stake

Gol de Estevao

Estevao es una de las jóvenes figuras de Brasil y es referencia en ataque, por lo que podría anotar en cualquier momento. El extremo tiene cuatro goles en diez compromisos con su selección. Cabe mencionar que marcó frente a Senegal.

Además, el jugador del Chelsea ya tiene cinco goles con el cuadro londinense en la temporada.

Apuesta 3: Brasil vs Túnez: Gol de Estevão - 2.85 vía Stake

Cuotas Brasil vs Túnez

Resultado Cuotas Brasil 1.25 Empate 6.10 Túnez 9.40

Brasil vs Túnez: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 2 oportunidades. El balance es de 2 triunfos de La Canarinha. Los resultados de esos encuentros fueron los siguientes: