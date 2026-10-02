La Selección Peruana vuelve a la cancha este sábado 3 de octubre para enfrentar a Canadá por un nuevo amistoso de la Fecha FIFA. La Bicolor buscará confirmar las buenas sensaciones que dejó en el empate ante México (1-1) y conseguir su primera victoria de esta gira, luego de la derrota frente a Estados Unidos (4-1).

El equipo dirigido por Mano Menezes tendrá al frente a una selección canadiense que llega después de vencer por la mínima diferencia a Chile (1-0) y que jugará como local en el Stade Saputo de Montreal.

A continuación, desglosamos las apuestas y cuotas más relevantes para este partido. Los celestes son claros favoritos.

Pronósticos: Canadá vs Perú

Ambos equipos no marcan — cuota 1.80 1xbet

Menos de 2.5 goles — cuota 1.90 1xbet

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Puntos claves del Canadá vs Perú

Se marcaron menos de 2.5 goles en los anteriores dos duelos entre ambos.

En dos de los tres partidos más recientes de los norteamericanos se marcaron menos de 2.5 goles.

Los dirigidos por Mano Menezes cortaron una racha de dos derrotas al hilo con el empate ante México (1-1).

La Bicolor llega con una sola victoria en sus últimos seis compromisos.

Perú y Canadá se enfrentaron por última vez en la Copa América 2024, con triunfo canadiense por 1-0.

Análisis y estado de forma: Canadá vs Perú

La Bicolor afronta su tercer partido de esta gira internacional. El inicio no fue positivo por la goleada 4-1 ante Estados Unidos, pero los dirigidos por Mano Menezes mostró una mejor cara en el compromiso frente a México (1-1).

El técnico brasileño dejó claro que seguirá probando jugadores ante los canadienses. Cabe mencionar que Perú solo tiene un triunfo en sus anteriores seis presentaciones y cayó en el último enfrentamiento ante este rival por Copa América (0-1).

Por su parte, Canadá afronta su segundo partido de preparación en la fecha FIFA. El conjunto dirigido por Jesse Marsch llega con mayor confianza después de vencer a Chile en Toronto (1-0). Jonathan David marcó el único gol del encuentro y volverá a ser una de las principales amenazas para la defensa peruana.

Es importante señalar que Canadá ganó tres de sus anteriores seis compromisos. Además, solo tiene dos derrotas en sus anteriores diez presentaciones, que se dieron en el Mundial 2026.

Duelo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes y las características de ambos equipos no extrañaría que el compromiso termine con valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores cinco presentaciones de los canadienses.

Además, esto se dio en los dos anteriores duelos entre ambos y en una de las últimas tres derrotas de la selección peruana.

Menos de 2.5 goles

El mercado de menos de 2.5 goles también tiene argumentos importantes. Los dos equipos llegan de disputar encuentros cerrados: Canadá venció 1-0 a Chile, mientras que Perú empató 1-1 con México.

Además, el historial reciente entre ambos seleccionados es corto y deja partidos de pocos goles. En la Copa América 2024, Canadá derrotó a Perú (1-0), mientras que el enfrentamiento anterior, disputado en 2010, terminó con triunfo peruano por (2-0).

Cuotas del Canadá vs Perú

Alineaciones probables del Canadá vs Perú