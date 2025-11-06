Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Celta de Vigo vs Barcelona, correspondiente a un duelo de la jornada 12 de Liga que se jugará el domingo 9 de noviembre en el Estadio de Balaídos.

Pronósticos: Celta de Vigo vs Barcelona





Ambos equipos marcan – 1.47 vía Stake

– 1.47 vía Stake Barcelona anotará en ambas mitades - 2.10 vía Stake

- 2.10 vía Stake Gol de Lamine Yamal - 2.00 vía Stake

Análisis de apuestas: Celta de Vigo vs Barcelona

Celta de Vigo se enfrenta al Barcelona en un duelo correspondiente a la jornada 12 de LaLiga. Los locales quieren extender su buen momento para consolidarse en la zona media de la clasificación, mientras que el cuadro catalán buscará recuperar su mejor versión luego de unas últimas semanas muy irregulares.

Los celestes, dirigidos por Claudio Giráldez, llegan con cuatro presentaciones sin perder en LaLiga. El pasado fin de semana derrotaron al Levante (1-2) y empataron con la Real Sociedad (1-1) en su último compromiso frente a su afición.

Es importante señalar que el Celta de Vigo no ha ganado en Balaídos. Este equipo tiene un récord de cinco empates y una derrota en los partidos como local en LaLiga. Los celestes se ubican en la decimosegunda posición con 13 unidades.

Por su parte, Barcelona derrotó a Elche (3-1) el pasado fin de semana en Montjuic, mientras que en la Champions League los dirigidos por Flick empataron en Bélgica con Club Brujas (3-3), con lo que quedaron en evidencia nuevamente sus serios problemas defensivos.

Los blaugranas se ubican en la segunda posición con 25 puntos. Cabe mencionar que, en la temporada anterior, el duelo entre ambos en Balaídos terminó en empate. En esta ocasión, los visitantes son favoritos, pero se debe tomar en consideración su bajón futbolístico.

Duelo sin valla invicta

Por los problemas defensivos del Barcelona, y los antecedentes del Celta, es probable que ambos equipos no anoten. Ese pronóstico se cumplió en las últimas diez presentaciones de los dirigidos por Giráldez en LaLiga.

También esto se dio en los nueve compromisos más recientes del Barcelona tomando en consideración tanto Liga como Champions. Asimismo, anotaron ambos en los anteriores cinco duelos entre estos clubes.

Apuesta 1: Celta de Vigo vs Barcelona: Ambos equipos marcan – 1.47 vía Stake

Goles en ambas mitades

Se espera un Barcelona volcado al ataque, por lo que podría anotar en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores cinco presentaciones de los dirigidos por Hansi Fick. También se debe tomar en consideración que esto se dio en los dos compromisos frente al Celta de Vigo en la temporada pasada.

Además, en su última derrota, los celestes recibieron goles en ambos tiempos.

Apuesta 2: Celta de Vigo vs Barcelona: Barcelona anotará en ambas mitades - 2.10 vía Stake

Gol de Lamine Yamal

Lamine Yamal se está reencontrando con su mejor versión. Por ese motivo, no extrañaría que anote en cualquier momento. La estrella blaugrana viene de marcar en los últimos dos compromisos de los blaugranas. En la temporada actual, el joven jugador que se quedó con el balón de plata ya tiene cinco goles y cinco asistencias.

Apuesta 3: Celta de Vigo vs Barcelona: Gol de Lamine Yamal - 2.00 vía Stake

Cuotas: Celta de Vigo vs Barcelona

Celta de Vigo vs Barcelona: Enfrentamientos directos

