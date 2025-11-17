Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo amistoso de Chile vs Perú, que se jugará este martes 18 de noviembre en el Estadio Fisht, en Sochi (Rusia).

Ambos equipos marcan - 2.10 vía Stake

- 2.10 vía Stake Resultado primera mitad - Empate - 1.97 vía Stake

- 1.97 vía Stake Menos de 8.5 córners - 1.80 vía Stake

Análisis de apuestas Chile vs Perú

Chile y Perú se verán las caras en una nuevo Clásico del Pacífico. Se trata del último compromiso de la bicolor en el año. Es importante señalar que, en el mes pasado, estos equipos se enfrentaron en un duelo que terminó en triunfo de La Roja (2-1).

La selección peruana, que afronta una nueva renovación, llega con siete partidos al hilo sin ganar. Los dirigidos de forma interina por Manuel Barreto viene de empatar con Rusia (1-1) en su anterior presentación.

Por su parte, Chile tiene dos victorias consecutivas y tres encuentros sin perder. La Roja derrotó a Rusia (0-2), por lo que esperan mostrar su mejor versión para conseguir otro triunfo frente a la Bicolor.

Ante las características de ambos equipos, y los antecedentes del clásico, se espera un partido parejo, aunque Chile aparece como la selección favorita por el fútbol que mostraron ante los rusos.

Duelo sin valla invicta

Por los antecedentes más recientes, y al tratarse de un amistoso, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos presentaciones de la selección peruana, donde destaca el clásico del mes pasado.

Apuesta 1: Chile vs Perú: Ambos equipos marcan - 2.10 vía Stake

Empate en la primera mitad

Se espera un compromiso parejo y luchado, por lo que el primer tiempo podría terminar empatado. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro encuentros más recientes entre estas selecciones. También se dio en tres de las últimas seis presentaciones de Perú.

Apuesta 2: Chile vs Perú: Resultado primera mitad - Empate - 1.97 vía Stake

Menos de 8.5 córners

En dos de los últimos tres Clásicos del Pacífico, se cobraron menos de 8.5 córners, por lo que esa historia podría repetirse en esta ocasión. Además, ese pronóstico se cumplió en el duelo de Perú frente a Rusia.

Apuesta 3: Chile vs Perú: Menos de 8.5 córners - 1.80 vía Stake

Resultado Cuotas Chile 2.00 Empate 3.15 Perú 3.90

Chile vs Perú: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 87 oportunidades. El balance es de 47 triunfos de la selección chilena, 16 empates y 24 victorias de Perú. Los resultados de los últimos cuatro encuentros entre ambos fueron los siguientes: