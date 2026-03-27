Senegal se enfrenta a Perú en un interesante partido amistoso, que se disputará este sábado 28 de marzo en el Stade de France. Los africanos llegan como claros favoritos ante la calidad de su plantilla, mientras que la renovada selección bicolor intentará mostrar su mejor versión.

Pronósticos: Senegal vs Perú









Más de 2.5 goles – 1.78 vía Betano

Más de 0.5 goles en el primer tiempo – 1.38 vía Betano

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Puntos claves para el partido Senegal vs Perú





Senegal no recibió goles en tres de sus últimos cinco partidos.

Se marcaron más de 2.5 goles en dos de las cuatro victorias más recientes de los africanos.

Senegal perdió su último amistoso ante una selección sudamericana (2-0 vs Brasil).

Perú ganó su duelo más reciente ante Bolivia (2-0).

Se marcaron más de 2.5 goles en dos de los anteriores cuatro duelos de la Bicolor.

Análisis y estado de forma: Senegal vs Perú





Senegal se medirá a Perú en un amistoso que tendrá el debut de Mano Menezes al frente de la selección bicolor. Será una dura prueba para la blanquirroja porque al frente estará un conjunto que viene de ganar en cancha la Copa África, aunque ese trofeo ha entrado en una disputa legal.

En su último compromiso, los africanos superaron en la final de la Copa África a Marruecos en penales, pero luego la Confederación le dio el título de forma administrativa a sus rivales. Senegal tiene una sola derrota en sus anteriores diez compromisos (2-0 vs Brasil en amistoso).

Por su parte, Perú arranca una nueva renovación bajo el mando de Menezes. La blanquirroja cuenta con una mezcla de consagrados y nuevas caras. En su duelo más reciente vencieron a Bolivia (2-0), aunque la Bicolor perdió cuatro de sus últimas seis presentaciones.

Ante las características de ambos equipos, todo apunta a un duelo abierto y con varios goles. Además, se debe destacar que Senegal es el equipo favorito en las apuestas por la profundidad de su plantilla, a pesar de no contar con su gran estrella Sadio Mané, que no fue convocado.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles





Por el poderío ofensivo de Senegal, y las actuaciones más recientes de Perú, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en dos de los últimos cuatro compromisos disputados por el cuadro dirigido por Pepe Thiaw.

Asimismo, en dos de los anteriores cuatro partidos de Perú se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 1: Senegal vs Perú: Más de 2.5 goles - 1.78 vía Betano

Apuesta de valor: Gol en el primer tiempo





En tres de los últimos cuatro partidos de Senegal se marcó al menos un gol en el primer tiempo, por lo que ese pronóstico se podría cumplir. Esto también se dio en tres de los cuatro amistosos más recientes de Perú, donde se incluye el duelo con Rusia (1-1).

Apuesta 2: Senegal vs Perú: Más de 0.5 goles en el primer tiempo - 1.38 vía Betano

Comparativa de cuotas Senegal vs Perú





Resultado Cuotas Senegal 1.40 Empate 4.40 Perú 7.50

Alineaciones probables Senegal vs Perú



