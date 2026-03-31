Cienciano recibe la visita de ADT en un partido correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este viernes 3 de abril en el Estadio Garcilaso. El Papá llega con cuatro victorias consecutivas en la competición, mientras que los visitantes tienen un solo triunfo en sus últimas seis presentaciones

Pronósticos: Cienciano vs ADT









Más de 2.5 goles – 1.75 vía Betano

Ambos equipos marcan – 1.78 vía Betano

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Puntos claves para el partido Cienciano vs ADT





Se marcaron más de 2.5 goles en seis de los ocho duelos del Cienciano en el Apertura.

Ambos equipos anotaron en cuatro de las cinco presentaciones de los rojos frente a su afición en la temporada.

Cienciano no ha perdido como local entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

ADT tiene balance de dos derrotas, un empate y un triunfo en condición de visitante.

Marcaron ambos equipos en dos de los anteriores tres partidos de ADT.

Análisis y estado de forma: Cienciano vs ADT





Cienciano se medirá a ADT en un partido correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Los locales intentarán extender su buena racha frente a un equipo que necesita sumar para salir de la zona baja.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo vienen de golear al FC Cajamarca (3-0). Además, tienen cuatro victorias consecutivas en el Torneo Apertura, donde se incluyen dos compromisos en casa. Se encuentran en la tercera posición con 16 puntos, a cuatro de los líderes Alianza Lima y Los Chankas.

Por su lado, ADT vive una temporada muy irregular, pero apenas tienen una derrota en sus cinco duelos más recientes. En la jornada pasada los celestes igualaron con Melgar (1-1). Mientras que en su anterior presentación fuera de casa los dirigidos por Pablo Trobbiani vencieron ante Sport Huancayo (0-1). Se ubican en la decimosegunda casilla con 9 unidades.

Cabe mencionar que, en la temporada pasada, estos equipos empataron (2-2) en este escenario. En esta oportunidad, se espera un triunfo del Cienciano que llega en gran momento.

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles





Por los anteriores compromisos de Cienciano, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus cuatro presentaciones más recientes en el Torneo Apertura, así como en el enfrentamiento ante ADT de la temporada pasada en este escenario.

Además, se superó esa cantidad de goles en la última derrota de AD Tarma ante Juan Pablo II (2-3).

Apuesta 1: Cienciano vs ADT: Más de 2.5 goles - 1.75 vía Betano

Apuesta de valor: ambos equipos marcan





Ante las características del enfrentamiento y la actuación de ambos equipos en el semestre es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en siete de los últimos ocho compromisos de Cienciano.

De igual manera, esto se dio en tres de las pasadas cinco presentaciones del ADT en el Torneo Apertura.

Apuesta 2: Cienciano vs ADT: Ambos equipos marcan - 1.78 vía Betano

Comparativa de cuotas: Cienciano vs ADT





Resultado Cuotas Cienciano 1.62 Empate 3.95 ADT 5.30

Alineaciones probables: Cienciano vs ADT







