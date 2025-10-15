Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Cienciano vs Cusco FC, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este sábado 18 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Pronósticos: Cienciano vs Cusco FC





Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

– 1.72 vía Stake Resultado Primera Mitad - Empate – 2.07 vía Stake

– 2.07 vía Stake Cienciano anota más de 1.5 goles – 2.25 vía Stake

Análisis de apuestas Cienciano vs Cusco FC

Cienciano recibe la visita del Cusco FC en un duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los visitantes llegan como el escolta del líder Universitario, pero el cuadro de casa tiene tres presentaciones consecutivas sin perder frente a su afición.

Los locales llegan con una sola derrota en sus anteriores diez encuentros en casa entre la Liga 1 y el Torneo Clausura y vienen de vencer a UTC (0-2) y superaron a Alianza Lima (2-1) en el último choque en este escenario. Los dirigidos por Carlos Desio se ubican en la octava casilla con 18 puntos.

Por su parte, Cusco FC suma 23 puntos en 12 presentaciones. Los visitantes se encuentran en la segunda posición a siete unidades del líder Universitario. Los dirigidos por Miguel Rondelli perdieron fuerza en las últimas semanas, ya que tienen un triunfo, tres derrotas y un empate en sus anteriores cinco compromisos. Además, vienen de empatar con Comerciantes Unidos (1-1).

Ante la actualidad de ambos equipos, se espera un encuentro parejo y con varios goles. Cienciano aparece como el cuadro favorito, pero las cuotas están muy parejas. Es importante tomar en consideración que el duelo entre ambos en el Apertura culminó igualado (0-0).

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que ambos equipos anoten. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos encuentros de Cienciano en casa. Además, esto se dio en tres de los anteriores cuatro compromisos del Cusco FC.

Asimismo, las dos escuadras en el último enfrentamiento en este escenario.

Apuesta 1: Cienciano vs Cusco FC: Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

Duelo igualado

Por las anteriores actuaciones de estos equipos, es probable que el primer tiempo culmine igualado. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos partidos del Cienciano, así como en el encuentro más reciente del Cusco como visitante.

También esto se dio en el duelo entre ambos del pasado Torneo Apertura.

Apuesta 2: Cienciano vs Cusco FC: Resultado Primera Mitad - Empate – 2.07 vía Stake

Goles del Cienciano

Ante el fútbol que muestran los dirigidos por Desio en casa, no extrañaría que anoten más de 1.5 goles. Esto se dio en tres de sus últimos cuatro compromisos frente a su afición. Además, el pronóstico se cumplió en el anterior duelo entre ambos en este escenario.

También se debe mencionar que Cusco recibió más de 1.5 goles en tres de sus últimos cinco encuentros.

Apuesta 3: Cienciano vs Cusco FC: Cienciano anota más de 1.5 goles – 2.25 vía Stake

Cuotas: Cienciano vs Cusco FC





Resultado Cuotas Cienciano 2.50 Empate 3.20 Cusco FC 2.85

Cienciano vs Cusco FC: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 17 oportunidades. El balance es de 5 victorias de Cienciano, 6 empates y 6 triunfos de Cusco, donde se incluyen los partidos con su antigua denominación. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre ambos fueron los siguientes: