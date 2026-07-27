Cienciano recibirá a Lanús por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana que se jugará este miércoles 29 de julio en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. El conjunto cusqueño está obligado a remontar el 2-0 sufrido en Argentina, mientras que El Granate intentará administrar la ventaja para avanzar a los octavos de final.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo llega en medio de una mala racha, con cuatro derrotas consecutivas entre todas las competencias, pero buscará hacerse fuerte en la altura del Cusco para revertir la serie.

Lanús, por su parte, llega con confianza porque suma dos triunfos consecutivos. El equipo de Mauricio Pellegrino mostró solidez defensiva en la ida e intentará mantener esa fortaleza para avanzar en la competición.

Pronósticos: Cienciano vs Lanús

Ambos equipos anotan – 1.85 vía Stake

Más de 2.5 goles – 2.05 vía Stake

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Puntos claves para el partido: Cienciano vs Lanús

Lanús ganó 2-0 el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Cienciano tiene cuatro derrotas consecutivas.

El equipo de Melgarejo tiene dos duelos al hilo sin marcar.

Los granates no recibieron goles en tres de sus anteriores cuatro presentaciones.

Anotaron ambos equipos en los últimos dos duelos de Cienciano en casa.

Análisis y estado de forma: Cienciano vs Lanús

Cienciano llega con la obligación de asumir el protagonismo desde el inicio. La derrota en Argentina dejó al conjunto cusqueño contra las cuerdas y ahora necesita remontar para seguir con vida en la Copa Sudamericana. Además de mejorar su eficacia ofensiva, deberá evitar los errores defensivos que le costaron caro en el encuentro de ida.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo llegan con cuatro derrotas al hilo. En la ida perdieron ante Lanús (2-0) y cayeron el fin de semana por ese mismo resultado frente a Juan Pablo II en el Torneo Clausura. También, sufrieron una dura derrota ante Melgar (1-3) en su anterior presentación en casa.

Por su parte, Lanús llega con una ventaja importante y con la tranquilidad de saber que puede plantear un partido más conservador. Los granates llegan con dos triunfos consecutivos ante El Papá en la ida (2-0) y frente a San Lorenzo (1-0) el pasado fin de semana en el inicio de la Liga Profesional.

Todo apunta a un compromiso abierto. Cienciano estará obligado a adelantar líneas desde el primer minuto, mientras que Lanús buscará explotar los espacios al contragolpe. Ese escenario favorece un partido con varios goles.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos anotan

Cienciano necesita salir a buscar el resultado y asumirá riesgos desde el inicio. Lanús, por su parte, demostró que cuenta con herramientas para generar peligro en transición y aprovechar los espacios. Con un equipo obligado a remontar y otro con ventaja para contragolpear, el escenario favorece un partido con goles en ambas porterías.

Asimismo, se debe mencionar que anotaron ambos equipos en cuatro de las anteriores seis presentaciones de Cienciano y en sus últimos cinco compromisos frente a su afición.

Apuesta de valor: más de 2.5 goles

El 2-0 de la ida obliga a Cienciano a jugar al ataque durante gran parte del encuentro. Si el cuadro cusqueño consigue abrir el marcador, el partido podría romperse rápidamente y generar más espacios para ambos equipos. Por las características de la serie, el pronóstico de más de 2.5 goles es muy atractivo.

De igual forma, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los anteriores seis duelos de los locales, así como en las últimas cuatro presentaciones en la altura de los dirigidos por Melgarejo.

Comparativa de cuotas: Cienciano vs Lanús

Alineaciones probables: Cienciano vs Lanús