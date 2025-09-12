Sporting Cristal buscará mantener el invicto en un gran duelo frente al Cusco FC (Crédito: Alamy Stock Photo).
Sporting Cristal buscará mantener el invicto en un gran duelo frente al Cusco FC (Crédito: Alamy Stock Photo).

Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido del Cusco FC vs Sporting Cristal, correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este domingo 14 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Pronósticos: Cusco FC vs Sporting Cristal

  • Menos de 2.5 goles – 2.30 vía
  • No anotan ambos equipos – 2.30 vía
  • Resultado Primera Mitad – Empate – 2.40 vía

Análisis de apuestas Cusco FC vs Sporting Cristal

Cusco recibe la visita del Sporting Cristal en un compromiso correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Será un duelo entre dos de los equipos invictos en el segundo semestre de la temporada.

Los locales se encuentran en la tercera posición de la clasificación con 13 puntos y han disputado cinco partidos, donde tienen un registro de cuatro triunfos y un empate. En su anterior compromiso, los dirigidos por Miguel Rondelli igualaron sin goles con Juan Pablo II.

Por su parte, Sporting Cristal viene de igualar con UTC (2-2) en la pasada jornada. la escuadrada encabezada por Paulo Autori llegan con balance de cuatro victorias y dos empates y se ubican en la segunda casilla con 14 unidades.

Cabe mencionar que, en el Torneo Apertura, Sporting Cristal derrotó por la mínima diferencia a este rival, pero el último enfrentamiento en el Inca Garcilaso de la Vega terminó en empate (1-1). Se espera un duelo parejo por el buen momento de ambos, aunque los locales son favoritos.

Menos de 2.5 goles

Por los anteriores resultados, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres encuentros entre ambos, donde se incluye la victoria de Sporting Cristal en el Apertura.

De igual manera, se anotaron menos de 2.5 goles en cinco de los seis duelos más recientes del Cusco, así como en dos de las anteriores tres presentaciones de los visitantes.

  • Apuesta 1: Cusco FC vs Sporting Cristal: Menos de 2.5 goles – 2.30 vía

Duelo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, es probable que no anoten ambos equipos. Este pronóstico se cumplió en siete de los últimos ocho compromisos del Cusco y en dos de los anteriores tres duelos entre ambos.

Además, ambos equipos no anotaron en cinco de las últimas siete presentaciones de los dirigidos por Autori.

  • Apuesta 2:Cusco FC vs Sporting Cristal: No anotan ambos equipos – 2.30 vía

Empate en el 1T

Es probable que el partido sea muy parejo, por lo que podría terminar empatado el primer tiempo. Esto se dio en los últimos dos duelos entre ambos. También se cumplió en dos de los anteriores tres partidos de los locales, así como en la visita de Sporting Cristal a Alianza Lima.

  • Apuesta 3: Cusco FC vs Sporting Cristal: Resultado Primera Mitad – Empate – 2.40 vía

Cuotas: Cusco FC vs Sporting Cristal

ResultadoCuotas
Cusco FC1.90
Empate3.70
Sporting Cristal3.90

Cusco FC vs Sporting Cristal: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 34 entre ambos equipos. El balance es de 8 victorias del Cusco, 8 empates y 17 triunfos del Sporting Cristal. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes:

  • Sporting Cristal 1-0 Cusco FC (13-04-2025) – Torneo Apertura Liga 1.
  • Cusco FC 1-1 Sporting Cristal  (22-09-2024) – Torneo Clausura Liga 1.
  • Sporting Cristal 2-0 Cusco FC   (21-04-2024) – Torneo Apertura Liga 1
  • Cusco FC 4-1 Sporting Cristal   (29-09-2023) – Torneo Clausura Liga 1

