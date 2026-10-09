Cusco FC y Alianza Lima protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El equipo cusqueño buscará aprovechar la altura y su condición de local para sumar tres puntos, mientras que los blanquiazules necesitan mostrar una buena versión para recuperar terreno en la clasificación

El conjunto dorado llega después de ganar al FC Cajamarca (1-2), mientras que Alianza Lima viene de vencer a AD Tarma (2-0) y caer ante Palestino (1-2) en un amistoso. El contexto favorece al cuadro local, aunque el historial entre ambos obliga a tomar precauciones al elegir los mercados de goles.

Pronósticos de Cusco FC vs Alianza Lima

Menos de 2.5 goles — 1.65 vía 1xbet

— 1.65 vía 1xbet Ambos equipos no marcan — 1.86 vía 1xbet

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Puntos claves para el partido de Cusco FC vs Alianza Lima

No anotaron ambos equipos en cuatro de los anteriores cinco enfrentamientos entre ambos.

Cusco cortó una racha de cuatro victorias al hilo en casa tras caer en el último duelo frente a su afición ante Melgar (0-1).

Alianza Lima tiene una victoria en cinco partidos más recientes de Liga 1.

En seis de los anteriores siete encuentros de los blanquiazules se anotaron menos de 2.5 goles.

Alianza Lima empató sus anteriores cuatro compromisos en condiciones de visitante.

El antecedente más reciente entre ambos fue una goleada de Alianza Lima por 8-0 en abril de 2026, un resultado excepcional que contrasta con el planteamiento de pocos goles para este encuentro.

Análisis y estado de forma: Cusco FC vs Alianza Lima

Cusco FC llega con tres victorias y dos derrotas en sus cinco últimos partidos registrados del Clausura. El equipo imperial derrotó al FC Cajamarca (1-2) en su encuentro más reciente. Mientras que en su anterior presentación frente a su afición los dorados cayeron con Melgar (0-1).

Los locales se ubican en la novena posición de la tabla con 18 puntos, a cuatro del líder Deportivo Garcilaso. Además, en casa el equipo dorado ganó cuatro de sus cinco compromisos en el Torneo Clausura.

Por su lado, Alianza Lima atraviesa un semestre irregular. Los blanquiazules cortaron una racha negativa al vencer a AD Tarma (2-0) en la fecha pasada, pero no han ganado fuera de casa en el campeonato. Se encuentran en la decimoprimera casilla con 16 unidades.

Cabe mencionar que Cusco ganó los últimos dos enfrentamientos entre ambos en su casa. En esta oportunidad nuevamente aparece como el equipo favorito, aunque se espera un partido cerrado.

Nuestra apuesta segura: menos de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes, es probable que el partido termine con dos goles o menos. Los enfrentamientos directos incluyen marcadores abultados, pero el rendimiento reciente de ambos equipos permite considerar un encuentro cerrado.

Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres encuentros más recientes del Cusco, así como en seis de las últimas siete presentaciones de Alianza Lima. Asimismo, esto se dio en el anterior compromiso entre ambos en la altura.

Apuesta de valor: ambos equipos no marcan

Como apuesta de valor, una gran alternativa es pensar que al menos uno de los dos equipos termine sin anotar. Los resultados recientes de ambos conjuntos ofrecen argumentos para contemplar este mercado.

Este pronóstico se cumplió en dos de las últimas tres presentaciones de los dorados y en dos de los anteriores cuatro duelos del equipo visitante.

Cuotas: Cusco FC vs Alianza Lima

Alineaciones probables de Cusco FC vs Alianza Lima