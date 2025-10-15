Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este domingo 19 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Pronósticos: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal





No anotan ambos equipos – 2.00 vía Stake

– 2.00 vía Stake Menos de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Resultado primera mitad - Empate – 2.10 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal se medirán en un atractivo partido de la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos perdieron fuerza en las últimas semanas, por lo que intentarán recuperarse.

Los locales cortaron una racha de cuatro duelos sin ganar tras vencer a Juan Pablo II (0-1) entre semana. Los dirigidos por Carlos Bustos perdieron su última presentación en casa con Alianza Atlético (2-4) y se ubican en la cuarta posición de la tabla con 21 puntos.

Por su parte, Sporting Cristal cayó en su anterior presentación ante AD Tarma (3-2). Los dirigidos por Paulo Autori apenas tienen una victoria en las últimas seis fechas y se encuentran en la sexta posición con 19 unidades, pero solo han disputado 11 partidos.

Ante las actuaciones más recientes de ambos equipos, se espera un compromiso parejo. Por jugar en casa, El Garci aparece como el cuadro favorito, pero suma cinco partidos sin ganar frente a su afición.

No anotan ambos equipos

Por los últimos resultados de estos conjuntos, es probable que el duelo culmine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro compromisos del Deportivo Garcilaso.

Asimismo, esto se dio en tres de los cuatro choques más recientes del equipo celeste.

Apuesta 1: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: No anotan ambos equipos – 2.00 vía Stake

Menos de 2.5 goles

Por las características de ambos clubes, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cinco encuentros del Deportivo Garcilaso. Del mismo modo, esto se dio en dos de las anteriores cuatro presentaciones de Sporting Cristal.

Apuesta 2: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: Menos de 2.5 goles – 1.85 vía Stake

Duelo parejo

Se espera un partido parejo por lo que el primer tiempo podría culminar igualado. Esto se dio en los últimos dos duelos de los locales. También ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores cuatro presentaciones de los dirigidos por Autori.

Apuesta 3: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: Resultado primera mitad - Empate – 2.10 vía Stake

Cuotas: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal





Resultado Cuotas Deportivo Garcilaso 2.25 Empate 3.50 Sporting Cristal 3.05

Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 5 oportunidades. El balance es de cuatro victorias de Sporting Cristal y un empate. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre ambos fueron los siguientes: