Cusco visita al Deportivo Independiente Medellín en partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, que se jugará este jueves 30 de abril en el Atanasio Girardot. El equipo peruano quiere sumar sus primeros puntos, pero los locales buscarán extender la buena racha de sus duelos más recientes.

Pronósticos: DIM vs Cusco





Menos de 2.5 goles – 2.10 vía Te Apuesto

No marcan ambos equipos – 1.78 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido DIM vs Cusco





DIM llega con tres triunfos al hilo sin recibir goles en la liga colombiana.

El equipo de Medellín tiene una sola derrota en sus últimas siete presentaciones en casa.

En el primer duelo del DIM frente a su afición se marcaron menos de 2.5 goles.

Cusco viene de perder sus dos encuentros más recientes en condición de visitante.

El equipo dorado no anotó en dos de sus anteriores tres derrotas.

Análisis y estado de forma: DIM vs Cusco





DIM y Cusco se enfrentarán en duelo clave para las aspiraciones de ambos en la Copa Libertadores. Los dos equipos llegan con la necesidad de sumar tres puntos a este encuentro de la tercera fecha del Grupo E.

Los locales vienen de vencer al Fortaleza (1-0) en la liga colombiana. Ganaron sus últimos tres partidos. Además, en la Libertadores debutaron con empate ante Estudiantes de La Plata (1-1) y sufrieron una dura derrota en su visita al Flamengo (4-1). Se ubican terceros con un punto.

Por su lado, Cusco viene de vencer al Cajamarca (1-0) y al Sport Huancayo (2-1) en la Liga 1. Mientras que en el torneo tienen dos derrotas frente al Flamengo (0-2) y Estudiantes (2-1). Los dorados son últimos sin unidades.

Al jugar en Medellín no hay duda que DIM es el claro favorito. También se debe tomar en consideración el buen momento de los colombianos. Otro punto a destacar es que se espera un compromiso intenso, peleado, cerrado y con pocos goles.

Nuestra apuesta segura: menos de 2.5 goles









Por los antecedentes más recientes del DIM es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Esto se dio en los últimos tres compromisos del conjunto dirigido por Juan Botero. También, se dio en su debut como local ante Estudiantes de La Plata.

Ese pronóstico se cumplió igualmente en tres de las anteriores cinco presentaciones del Cusco.

Apuesta 1: DIM vs Cusco: Menos de 2.5 goles – 2.10 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: no marcan ambos equipos









No extrañaría un duelo sin goles de ambos equipos porque DIM dejó la valla invicta en sus tres encuentros más recientes. También, esto se dio en dos de los últimos tres encuentros del Cusco, así como en su estreno ante Flamengo.

Apuesta 2: DIM vs Cusco: No marcan ambos equipos – 1.78 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: DIM vs Cusco





Resultado Cuotas DIM 1.39 Empate 4.64 Cusco 8.00

Alineaciones probables: DIM vs Cusco



