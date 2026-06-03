España se medirá a Irak en duelo amistoso de preparación para el Mundial 2026 que se disputará este jueves 4 de junio en el Estadio Riazor de La Coruña. La Roja afronta su último compromiso en territorio español antes de viajar a Norteamérica, mientras que los iraquíes quieren seguir ganando confianza tras sellar su regreso a esta competición después de 40 años.

Pronósticos: España vs Irak

España gana y más de 2.5 goles – 1.35 vía Betano

España gana ambos tiempos – 1.60 vía Betano

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Puntos claves para el partido de España vs Irak

España llega como una de las selecciones favoritas para el Mundial 2026.

Luis de la Fuente utilizará este amistoso para ultimar detalles antes del debut mundialista.

Irak disputará su primera Copa del Mundo desde México 1986.

La selección iraquí enfrentará a Francia, Noruega y Senegal en la fase de grupos del Mundial.

España cuenta en su convocatoria con figuras como Rodri, Pedri, Nico Williams y Lamine Yamal.

Irak tiene como principales referencias ofensivas a Aymen Hussein, Mohanad Ali y Ali Al Hamadi.

Análisis y estado de forma: España vs Irak

Nuestra apuesta segura: más de 2.5 goles

La Roja cuenta con una de las delanteras más talentosas del Mundial 2026 y enfrentará a una selección que normalmente sufre cuando debe defender durante largos tramos del partido.

Además, el encuentro se jugará en un ambiente de despedida antes del Mundial, por lo que se espera una versión ofensiva del equipo de Luis De la Fuente. Cabe mencionar que se superó esa cantidad de goles en cinco de las últimas seis victorias de la selección española.

Apuesta de valor: España gana ambos tiempos

Por el poderío de la selección española y las diferencias entre ambas plantillas no extrañaría que España termine ambos tiempos arriba en el marcador. Es importante señalar que este pronóstico se cumplió en las cinco victorias más recientes de los dirigidos por Luis De La Fuente.

Comparativa de cuotas: España vs Irak

Alineaciones probables: España vs Irak